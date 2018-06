Trump visează la Star Wars: o armată și bază militară în spațiu

Președintele SUA, Donald Trump, vrea să creeze o forță spațială ca în Star Wars. Cel puțin asta reiese din anunțul pe care acesta l-a făcut în urmă cu o zi.

Trump a cerut Pentagonului să înființeze o forță spațială, pentru a asigura dominația americană și în spațiu. „Am ordonat Departamentului Apărării și Pentagonului să înceapă imediat procedura necesară înființării unei Forțe spațiale, a șasea ramură a armatei”, a declarat Trump în cadrul unei reuniuni a Consiliului Național Spațial.

„We are going to have the air force and we are going to have the space force”: President Trump discusses plans for „sixth branch of the armed forces” at Nat’l Space Council meeting https://t.co/BU6U5hnobW pic.twitter.com/W0QgSnCeLQ

— CBS News (@CBSNews) June 18, 2018