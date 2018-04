Trucul prin care reduci dependența de telefon (dacă vrei asta)

Nu mă consider dependent de telefon, dar probabil toți spun asta despre ei. Sunt însă oameni din jurul meu care îmi spun că stau prea mult pe telefon. Așa că am zis să schimb asta.

Sunt diverse tendințe care predomină acum, în special #deleteFacebook și cum să renunți la telefon. Eu nu vreau să renunț. Poate mi-ar plăcea să nu îl folosesc prea des, să nu fiu dependent de el, dar altfel încă îmi place. Mi se pare o bijuterie tehnologică extraordinară pentru omenire.

Am descoperit pe OnePlus 5T, telefonul cu Android pe care îl folosesc în prezent, modul de lectură (Reading Mode – în eng.). Înainte de acesta, încă de acum un an și ceva, folosesc un mod care diminuează impactul luminii albastre (a ecranelor) asupra ochilor. Cum e vorba de un telefon nou, am zis să încerc și acest mod nou.

Odată activat Reading Mode, totul devine alb-negru. Pe ecranul acela superb, care poate afișa milioane de culori, totul e în nuanțe de gri. Pozele puternic saturate de pe Instagram sunt fade, neinteresante și cel mult interesante când compoziția le ajută. Facebook devine un amalgam de negru, alb și ceva gri.

Intru în a doua săptămână de Reading Mode și mi se pare fabulos. Fără să mă gândesc la asta, folosesc mai rar OnePlus 5T. Pe cât de performant e dispozitivul, pe atât de puțin „savuros” e să vezi totul în alb și negru.

Reduce dependența de telefon? Puțin probabil. Reduce însă dependența de culori, de animațiile puternice, de GIF-urile fabuloase pe care le poți trimite în Messenger, dar și de stickere și alte filtre. Poate că acestea ne plac cum joacă în fața noastră sub straturi reci de sticlă.

De ce ecranul monocrom reduce dependența de telefon

Am căutat să văd ce-i cu tendința asta de-a face ecranele monocrom, ca să folosești telefonul mai puțin. Am dat peste un ghid de la Center for Humane Technology. E uman, nu? Deci, o fi de bine.

CHT susține că sunt câteva moduri în care poți să „preiei controlul telefonului tău” (vezi, cum ar veni, nu-i vorba că ești dependent, doar că telefonul te controlează). E recomandat și modul alb-negru, pentru că, citez: „pictogramele colorate sunt ca niște recompense pentru creierul tău de fiecare dată când deblochezi [telefonul]. Trece-ți telefonul pe monocrom ca să înălturi aceste recompense”.

Cum folosesc zi de zi un iPhone X, am căutat în meniul său să văd ce are disponibil. Știam doar de inversarea culorilor. Ei bine, meniul e mai bogat. În Settings – General – Accessibility – Display Accommodations ai Colour Filters. Odată activată funcționalitatea poți să setezi pe alb-negru (greyscale) sau să corecteze roșu, verde, albastru.

Nu toate telefoanele cu Android au un mod de lectură, ca pe OnePlus 5T, dar poți încerca unul dintre trucurile pentru această platformă ca să experimentezi și tu.