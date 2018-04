Primul transplant de penis e o premieră remarcabilă. Cine a fost pacient?

O echipă de doctori americani a reușit să facă primul transplant total de penis. Aceasta operație reprezintă o premieră la nivel mondial.

Chirurgii de la Johns Hopkins University din Baltimore au efectuat operația pe un soldat american, care fusese rănit de o bombă în Afganistan. Pentru operație s-a folosit un penis, un scrot și parțial un perete abdominal de la un donator decedat. Echipa de 11 chirurgi a realizat transplantul în 14 ore, pe data de 26 Martie.

Doctorii susțin că soldatul s-ar putea să-și recupereze chiar și funcția sexuală a organului, lucru care până acum era imposibil în cazul celorlalte reconstrucții de penis. Aceasta este prima intervenție chirurgicală care a reușit să transplante o secțiune completă de țesut, inclusiv scrotul și zona abdominală înconjurătoare.

