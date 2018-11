Cel mai important lucru care ne-ar ajuta să avem orașe mai bune

Siguranța datelor pe care le împărtășim a fost subiectul multor controverse în ultimul timp. Ideea de transparență a datelor s-a suprapus cu cea de pierdere a intimității și de încălcare a anumitor drepturi personale.

Totuși, lucrurile ar trebui să stea altfel. Datele colectate în mod responsabil și oferite persoanelor potrivite, cu simț etic, ar putea îmbunătăți substanțial calitatea vieții noastre.

Concret, orașele în care trăim adună datele noastre în scopul de a spori binele public. Cei de la URBAN-X sunt de părere că adunarea de date de către conducătorii orașelor poate să le transforme pe acestea din urmă în bine, făcându-le mai eficiente, mai locuibile și mai sigure.

Fondatorul startup-ului Rentologic, Take Yale Fox, a realizat o aplicație care să strângă toate plângerile oamenilor cu privire la proprietarii de apartamente pe care le închiriază altora, precum și informații cu privire la starea clădirilor.

Aplicația Rentologic analizează date strânse în decenii întregi de inspectorii de clădiri și folosește un algoritm care generează o notă de la A la F pentru fiecare clădire din New York City. Astfel, folosind date publice, îi ajută pe oamenii care își caută un loc de închiriat sau de cumpărat în New York City, să analizeze toate posibilitățile într-un mod obiectiv. În prezent, unul din patru new yorkezi folosesc aplicația înainte de a alege o proprietate anume.

Transparența datelor ne poate ajuta și să devenim mai eco, permițându-ne să ne analizăm mai bine comportamentele. Cei de la Sapient Industries, spre exemplu, folosesc date cu privire la obiceiurile oamenilor pentru a crea un sistem care elimină pierderile de energie din clădiri. Astfel, sistemul dezvoltat de ei supraveghează comportamentele de consum de energie ale oamenilor și reglează acest consum, astfel încât energia ajunge să fie folosită doar când este necesar.

Astfel, transparența datelor nu este mereu o idee rea – trebuie doar să învățăm cum să ferim datele de persoanele rău-intenționate.