Tot ce se întâmplă în Westworld și ți-a fost prea greu să urmărești

Dacă nu ai auzit de el până acum, Westworld este un serial marca HBO care a devenit popular în ultima perioadă, iar dacă ai auzit și te-ai uitat, probabil ți-a dat, pe alocuri, cu virgulă.

Westworld este, pe scurt, despre oameni bogați care merg și își fac de cap într-o lume construită special pentru ei. Mai pe larg, există un scop mai mare de atât, iar o corporație mare veghează asupra acestui microunivers.

Oamenii bogați care ajung în Westworld vin aici ca într-un parc de distracții, unde posibilitățile sunt infinite: de la distracție, până la a omorî pe cineva, vizitatorii pot face tot ce vor ei.

Parcul este înzestrat cu roboți inteligenți, care arată și gândesc exact ca oamenii obișnuiți, și care sunt un fel de marionete ale vizitatorilor. Partea interesantă este că, peste noapte, memoria acestora este ștearsă, fapt care le dă undă verde vizitatorilor.

Dacă până acum nu ai prins firul narativ, e clar că dacă te vei uita, vei avea probleme. Și nu ești singurul care pățește asta. Odată cu al doilea sezon, acțiunea se desfășoară pe atât de multe planuri narative și are atât de multe personaje, încât îți este greu să ții pasul.

Acțiunea are loc pe parcursul a cel puțin 37 de ani, iar unii fani cred că au descoperit anul exact din viitor în care Westworld are loc – 2052. Dar chiar și fără un an exact, poți încerca să aproximezi data evenimentelor, în funcție de modul în care sunt suprapuse poveștile.

Pentru a te ajuta să înțelegi mai bine cronologia serialului, cei de la Insider au realizat un timeline cu evenimentele, data și personajele implicate. Deoarece nu este o cronologie oficială emisă de HBO, e clar că anumite evenimente pot fi modificate în funcție de apariția noilor episoade.

Chiar și așa, dacă te-ai împotmolit pe drum, schema este utilă și mai face puțină lumină asupra serialului.