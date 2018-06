Top filme 2018: dramele pe care să le vezi anul acesta

Filmele dramă nu sunt pe gustul oricui, dar sunt și cinefili care adoră să se uite la pelicule care să îi pună pe gânduri. Dacă te încadrezi în această categorie și cauți filme care te lasă să te uiți în gol, 2018 are câteva titluri promițătoare. Nu îți garantez că o să-ți schimbe viața, dar merită să arunci o privire peste ele.

Filme dramă care apar în 2018: The Escape

„The Escape” este o dramă care urmărește povestea unei mame tinere. Aceasta încearcă să își urmărească visurile, dar, în același timp, să fie o mamă și o soție bună. Personajul principal este jucat de actrița Gemma Arteron, care pleacă la Paris pentru a se regăsi. La prima vedere, ideea filmului poate părea un clișeu, dar personajul te face să realizezi adevăratele provocări cu care mamele tinere se confruntă.

Top filme dramă din 2018: Final Portrait

„Final Portrait” este o dramă, care îi are în prim-plan pe artistul Alberto Giacometti și scriitorul american James Lord. Așa cum indică și numele, intriga filmului pornește atunci când Giacometti îl va ruga pe scriitorul american să ia loc pentru un portret. Filmul este plin de conversații despre idei, frustrări, concepte și artă. Actorii principali sunt jucați de Armie Hammer (James Lord) și Geoffrey Rush (Alberto Giacometti).

Filme dramă pe care să le vezi: Life Itself

„Life Itself” este un film dramă, regizat de Dan Fogelman. În distribuție regăsim actori precum Olivia Wilde, Oscar Isaac, Antonio Banderas și Olivia Cooke. Filmul produs de Amazon Studios este programat să apară pe 21 septembrie 2018. Filmul arată cum viața oamenilor din New York și Spania se intersectează pe parcursul diferitelor generații. Până acum nu avem foarte multe informații despre acesta, dar teaser-ul și distribuția ne stârnesc curiozitatea.

Drame pe care să nu le ratezi: Bohemian Rapsody

Anul 2018 vine cu o veste foarte bună pentru fanii trupei Queen. Cu toate că nu este primul film făcut pe tema asta, „Bohemian Rapsody” este o dramă biografică în plus de urmărit despre legendara formație. Filmul include și show-ul lui Freddie Mercury de la Live Aid. Asta se întâmpla în 1985, cu șase ani înainte de moartea lui Mercury. În film, acesta este jucat de actorul Rami Malek.

Filme dramă în 2018: Forever My Girl

Dacă îți plac dramele romantice, „Forever My Girl” este filmul tău. Acesta este bazat pe romanul lui Heidi McLaughlin. Filmul urmărește povestea unui muzician care încercă să recâștige fata pe care a părăsit-o în fața altarului, în urmă cu opt ani. Printre actorii filmului se numără Alex Roe, Jessica Rothe, Abby Ryder Fortson și Travis Tritt.

Drame pe care să le vezi: 12 Strong

Filmul „12 Strong” este o dramă de război produsă de Alcon Entertainment, Black Label Media și Jerry Bruckheimer Films. Acesta îți arată povestea primilor soldați americani trimiși în Afganistan, după atcul de la 11 septembrie. Printre actorii principali îi regăsim pe Chris Hemsworth (Thor) și Michael Shannon. Filmul este bazat pe cartea lui Doug Stanton, „Horse Soldiers”.

Drame de văzut în 2018: The Death and Life of John F. Donovan

„The Death and The LIfe of John F. Donovan” este o un film dramă despre viața omului de televiziune John F. Donovan. Pelicula prezintă relația controversată dintre acesta Donovan și actorul Rupert Turner. Adevărul despre relația lor este dezvăluit un deceniu mai târziu, când tânărul actor vorbește despre asta într-un interviu. În ceea ce privește actorii, îi regăsim pre Kit Harington (Game of Thrones), Jessica Chastain și Susan Sarandon.

Filme dramă de top: First Reformed

„First Reformed” este un film dramă regizat de Paul Schrader. Personajul principal este Toller, un pastor care încearcă să treacă peste moartea fiului său. Acesta se va întâlni cu Mary, o femeie care caută consiliere pentru soțul ei – un ecologist radical. Vizita va scoate la iveală multe probleme din trecutul lui Toller. Actorii principali sunt jucați de Ethan Hawke și Amanda Seyfried.

Drame care apar în 2018: A Star Is Born

„A Star Is Born” este un remake al filmului din 1937. Pelicula este regizată de Bradley Cooper. În cazul în care ești fan Lady Gaga, probabil nu o să vrei să ratezi acest film. Pe lângă cântăreața pop, în film mai joacă Sam Elliott, Andrew Dice Clay și Dave Chappelle. Acesta este programat să apară pe 5 Octombie 2018.