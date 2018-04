Game of Thrones: cea mai mare bătălie pe care vrei să o vezi

Ultimul și mult așteptatul sezon Game of Thrones va apărea în anul 2019. Cu toate acestea, echipa a dezvăluit câteva detalii despre cea mai mare bătălie din istoria serialului.

Producătorii serialului spun că grandioasa scenă a fost filmată în 55 de nopți consecutive. Jonathan Quinlan, asistent de regie, a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie a unei scrisori de mulțumire adresată către cei care au lucrat la filmarea bătăliei. „55 de nopți consecutive, 11 săptămâni, 3 locații. Nu veți mai vedea niciodată ceva asemănător”, a scris el. Ulterior, postarea a fost ștearsă.

În biletul de mulțumire se mai preciza că zeci de milioane de oameni din întreaga lume vor urmări acest episod, peste un an. „Nu le va păsa cât de obosiţi aţi fost sau cât de greu a fost să lucraţi la temperaturi sub limita de îngheţ. Vor înţelege doar că urmăresc ceva ce nu a mai fost făcut înainte. Şi asta datorită vouă”, arăta scrisoarea.

Această bătălie este probabil cea mai scumpă și cea mai elaborată din istoria serialelor de televiziune. „Battle of the Bastards” a fost filmată în 25 de zile, a avut 500 de figuranți, 65 de cascadori, 70 de cai și o echipă de producție de 600 de persoane. Ultimul sezon al Game of Thrones va avea șase sezoane, iar fanii acestuia trebuie să mai aștepte până în 2019.

Cei de la Amazon vor produce un serial care să concureze cu Game of Thrones. Aceștia vor produce un serial după „Stăpânul inelelor”, care va avea cinci sezoane. Acțiunea se va desfășura înaintea întâmplărilor din trilogie și deocamdată nu se știe când va apărea. Costurile care ating jumătate de miliard de dolari sunt destul de mari, având în vedere că producerea trilogiei de filme a costat aproape trei sute de milioane de dolari.