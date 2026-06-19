„Litoralul de la munte” renaște după ani de izolare. Drumurile noi aduc valuri de turiști la Lacul Cinciș
După ani în care accesul dificil și infrastructura degradată au ținut departe mulți vizitatori, una dintre cele mai cunoscute zone de agrement din vestul României ar putea intra într-o nouă etapă de dezvoltare. Lacul Cinciș, supranumit de mulți „litoralul de la munte”, beneficiază de două proiecte importante de infrastructură care promit să îmbunătățească accesul către lac, către satele din Ținutul Pădurenilor și către Munții Poiana Ruscă. Modernizarea drumului de pe malul lacului și viitorul „Drum al Marmurei” sunt văzute ca investiții capabile să reducă izolarea regiunii și să readucă turiștii într-o zonă cu un potențial turistic considerabil.
Drumul care înconjoară lacul intră în modernizare
Timp de mulți ani, șoseaua care leagă municipiul Hunedoara de Lacul Cinciș și de localitățile de pe Valea Cernei a fost considerată una dintre cele mai degradate artere turistice din vestul țării. Construită în anii ’60, odată cu amenajarea hidrografică a lacului și ridicarea barajului Cinciș-Cerna, șoseaua a fost afectată treptat de trecerea timpului și de traficul intens al vehiculelor grele.
În ultimii ani, camioanele care transportau lemn din Ținutul Pădurenilor au circulat frecvent pe acest traseu, contribuind la deteriorarea carosabilului. La această situație s-au adăugat și lucrările la rețelele de apă și canalizare din zonă.
Nemulțumirile turiștilor nu au fost legate doar de starea drumului. O turistă din Hunedoara descrie dificultățile întâlnite în zonă:
„Am ajuns tot mai rar aici și din cauza drumului plin de denivelări și gropi, dar mai ales pentru că este foarte greu să mai găsești locuri unde se poate coborî pe malul apei, fără să plătești sau să intri pe vreo proprietate privată. Putem admira lacul de pe dealuri sau trebuie să plătim taxe la unele campinguri chiar și pentru a coborî la apă, pentru câteva minute”.
Acum, situația ar urma să se schimbe. Consiliul Județean Hunedoara investește peste 26 de milioane de lei, fără TVA, pentru modernizarea a 15 kilometri din DJ 687D. Lucrările au început deja și vizează segmentul care pornește din zona barajului și ajunge până la „coada” lacului, în comuna Toplița.
Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar proiectul urmărește modernizarea infrastructurii rutiere dintre Teliucu Inferior, Cinciș-Cerna și Toplița.
Drumul Marmurei va lega trei județe prin munți
Pe lângă modernizarea șoselei de pe malul lacului, autoritățile pregătesc și o nouă rută care va traversa Munții Poiana Ruscă și va crea o legătură între județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin.
Proiectul, cunoscut sub numele de „Drumul Marmurei”, a fost lansat oficial în toamna anului 2025 și este implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest împreună cu consiliile județene din cele trei județe.
Noua legătură rutieră va fi modernizată pe o lungime de 56 de kilometri și presupune investiții estimate la 88 de milioane de euro. Din această sumă, aproape 48 de milioane de euro provin din fonduri nerambursabile prin Programul Regional Vest.
Potrivit ADR Vest, unul dintre cele mai importante avantaje ale proiectului este creșterea accesibilității turistice și apropierea comunităților locale de infrastructura majoră de transport.
„Obiective turistice mai accesibile pentru turiști, iar autostrada mai aproape de localnici – acestea sunt principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684, care va conecta județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara”, au transmis reprezentanții ADR Vest.
Traseu prin zone montane și pe lângă cariera de marmură
Drumul Județean 684, denumit „Drumul Marmurei” datorită carierei de marmură de la Ruschița, va traversa o parte importantă a Munților Poiana Ruscă.
Traseul pornește din localitatea Coșava, din județul Timiș, în apropierea DN 68A și a Autostrăzii A1. De aici, drumul urcă prin satele Tomești și Luncanii de Jos, trece pe la poalele vârfurilor Padeș și Rusca și ajunge la limita dintre cele trei județe.
Ulterior, traseul coboară spre Ruschița și Rusca Montană, continuând până la Voislova, unde se intersectează cu DN 68.
Proiectul include și modernizarea DJ 684A, un drum forestier de aproximativ 6,2 kilometri care leagă zona Ruschița de Gura Bordului. În acest punct, traseul se conectează cu DJ 687D, drumul care coboară spre Valea Cernei, Lacul Cinciș și municipiul Hunedoara.
Povestea lacului care a devenit simbolul agrementului din Hunedoara
Lacul Cinciș a fost creat la începutul anilor ’60, odată cu construirea barajului care îi poartă numele. Amenajarea hidrografică a dus la inundarea satelor Cinciș-Cerna, Valea Ploștii, Baia Craiului, Moara Ungurului și Ciuleni.
Inițial, acumularea a fost construită pentru alimentarea cu apă a combinatului siderurgic și a municipiului Hunedoara. În deceniile următoare însă, lacul a devenit una dintre cele mai populare destinații turistice din vestul României.
În anii ’60 și ’70 au fost dezvoltate facilități turistice precum motelul Cinciș, complexul Casa Albă și două zone de camping. La acea vreme, malurile lacului erau înconjurate de pășuni, livezi și păduri, iar turiștii aveau acces la numeroase zone pentru campare.
În ultimele trei decenii, pe malul sudic al lacului au apărut numeroase proprietăți private, pensiuni, case de vacanță și campinguri. În același timp, accesul liber către apă a devenit tot mai limitat pe anumite porțiuni.
Cu toate acestea, investițiile aflate acum în desfășurare oferă perspective noi pentru una dintre cele mai cunoscute destinații de agrement din Hunedoara, o zonă care așteaptă de ani buni condiții mai bune pentru turiști și pentru comunitățile locale.