„Litoralul de la munte” renaște după ani de izolare. Drumurile noi aduc valuri de turiști la Lacul Cinciș

În ultimii ani, camioanele care transportau lemn din Ținutul Pădurenilor au circulat frecvent pe acest traseu, contribuind la deteriorarea carosabilului. La această situație s-au adăugat și lucrările la rețelele de apă și canalizare din zonă.

Nemulțumirile turiștilor nu au fost legate doar de starea drumului. O turistă din Hunedoara descrie dificultățile întâlnite în zonă:

„Am ajuns tot mai rar aici și din cauza drumului plin de denivelări și gropi, dar mai ales pentru că este foarte greu să mai găsești locuri unde se poate coborî pe malul apei, fără să plătești sau să intri pe vreo proprietate privată. Putem admira lacul de pe dealuri sau trebuie să plătim taxe la unele campinguri chiar și pentru a coborî la apă, pentru câteva minute”.

Acum, situația ar urma să se schimbe. Consiliul Județean Hunedoara investește peste 26 de milioane de lei, fără TVA, pentru modernizarea a 15 kilometri din DJ 687D. Lucrările au început deja și vizează segmentul care pornește din zona barajului și ajunge până la „coada” lacului, în comuna Toplița.

Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar proiectul urmărește modernizarea infrastructurii rutiere dintre Teliucu Inferior, Cinciș-Cerna și Toplița.

Drumul Marmurei va lega trei județe prin munți

Pe lângă modernizarea șoselei de pe malul lacului, autoritățile pregătesc și o nouă rută care va traversa Munții Poiana Ruscă și va crea o legătură între județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin.

Proiectul, cunoscut sub numele de „Drumul Marmurei”, a fost lansat oficial în toamna anului 2025 și este implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest împreună cu consiliile județene din cele trei județe.

Noua legătură rutieră va fi modernizată pe o lungime de 56 de kilometri și presupune investiții estimate la 88 de milioane de euro. Din această sumă, aproape 48 de milioane de euro provin din fonduri nerambursabile prin Programul Regional Vest.