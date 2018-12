Top aplicații pe care să le ai pe Android în 2019

Dacă simți că ai nevoie de câteva aplicații bune și utile în 2019, atunci verifică topul de mai jos, ca să știi ce să-ți instalezi pe telefon.

Ai nevoie de un manager de parole bun

Întâi de toate, ar fi indicat să îți schimbi toate parolele la început de 2019 și să le înlocuiești cu unele puternice, greu de ghicit de cineva. Evident, când faci asta, există riscul să uiți chiar tu parolele, că nu e prea ușor să ții minte un șir de caractere și simboluri speciale. Când iei în calcul că fiecare parolă ar trebui să fie diferită de celelalte, e clar că situația e dificilă.

De asta ai nevoie de un manager de parole, iar LastPass ar trebui să fie ceea ce cauți. Partea bună e că nu trebuie să plătești un abonament lunar, iar aplicația e gratuită de la bun început. O poți descărca de aici.

Editează-ți fotografiile simplu și eficient

Probabil faci multe fotografii pe care le postezi pe rețelele sociale unde activezi. Dacă vrei să le faci și mai bune decât le face deja camera foto, ai nevoie de un editor de imagini care să facă treabă bună. Ai o mulțime de opțiuni la dispoziție, unele mai bune ca altele, dar n-ai cum să dai greș cu Snapseed.

Aplicația e creația celor de la Google, așa că poți fi sigur că ai parte de un produs de calitate. Interfața e simplă și intuitivă, chiar dacă s-ar putea să ți se pară că ai cam multe unelte la dispoziție. Ai câteva tutoriale la dispoziție, iar dincolo de asta, ai libertate creativă maximă. Poți descărca Snapseed de aici.

Mesajele clasice, cu un avantaj major

Când vine vorba de mesaje, situația e destul de clară. Fiecare telefon are o aplicație de mesagerie integrată pe care o folosești deja și, desigur, pare că fiecare aplicație de genul acesta e suficientă.

Totuși, aplicația Messages a celor de la Google are un avantaj important: poți să sincronizezi telefonul cu calculatorul, iar oricând primești un mesaj, poți să răspunzi direct de pe desktop. Așa, nu mai pierzi timp cu smartphone-ul și poți fi mai productiv. Aplicația Messages e disponibilă aici.

Înregistrări audio de calitate, fără inutilități adăugate

Uneori, ai nevoie să înregistrezi câte ceva, dar nu vrei să faci o înregistrare video, pentru că îți ajunge doar sunetul. Problema e că aplicațiile de înregistrare audio sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire de pe telefoanele cu Android. Unde ai la dispoziție una, nu o să fie cam ceea ce ai nevoie.

Tocmai din această cauză trebuie să te orientezi către aplicația Audio Recorder, a celor de la Sony. E disponibilă gratuit și e cât se poate de simplă. Ai la dispoziție un buton mare și roșu, pe care să apeși când vrei să înregistrezi. Poți chiar să setezi și calitatea audio la care vrei să se înregistreze sunetul, dar ar fi indicat să ai un telefon cu microfoane bune. Poți descărca Audio Recorder de aici.

Un manager de fișiere de încredere

Managerele de fișiere integrate în Android sunt bune și nu prea. Fiecare vine cu avantaje, dar și cu diverse dezavantaje, astfel că niciodată nu vei fi mulțumit de ceea ce îți oferă aplicațiile standard. Tocmai de aceea, și în această situație, e nevoie să te bazezi pe o aplicație terță.

Files by Google, evident, o nouă aplicație a gigantului tech, ar trebui să-ți ofere acces facil la toate fișierele pe care le cauți. În plus, poți să vezi și care sunt fișierele care îți mănâncă spațiu inutil pe telefon, ca să scapi rapid de ele. Descarcă Files by Google de aici.

Salvează tot ceea ce te interesează de pe net

Dai zilnic peste articole interesante pe care poate vrei să le citești, dar nu ai timp să o faci. Uneori ești prea grăbit, în timp ce alteori, articolele sunt oricum prea lungi ca să treci de ele mai repede de 10-15 minute. Dacă nu le salvezi undeva, se pierd rapid și nu mai revii asupra lor.

Pocket te scapă de problema asta. E o aplicație unde poți să salvezi toate articolele interesante pe care le vezi pe internet, ca să le citești oricând ai timp. Partea și mai bună e că există și o extensie de browser pe care o poți folosi. Ce salvezi pe PC se sincronizează cu aplicația de pe telefon și invers, ca să ai întotdeauna acces la ceea ce te interesează. Poți descărca Pocket de aici.

Un music player de nădejde în orice situație

Ai nevoie și de un music player pe telefon, iar, ca de obicei, cele standard nu sunt și cele mai bune. Ca de obicei, trebuie să te orientezi către o soluție terță, iar aici ai de ales dintre multe aplicații.

Poweramp e una dintre cele mai simple și utile soluții de acest fel pe care le ai la dispoziție. Aplicația are o interfață simplă, dar îi poți instala diverse teme, ca playerul să arate exact așa cum îți dorești. Ai la dispoziție un trial de două săptămâni, după care poți cumpăra aplicația pentru un preț modic. Poți descărca Poweramp de aici.

Nu știi pe ce îți cheltui banii?

Nu în ultimul rând, poate ar fi indicat să folosești și o aplicație care să te ajute să-ți administrezi banii mai bine. Dacă simți că banii pe care îi ai dispar prea repede și nu știi unde se duc, urmărește-ți cheltuielile zilnice și s-ar putea să fii surprins. În plus, ai șanse să faci și schimbări financiare.

Wallet e una dintre cele mai bune aplicații de acest fel spre care te poți îndrepta. Are o interfață simplă, are o grămadă de categorii în care să îți așezi veniturile și cheltuielile și poți astfel să obții rapoarte detaliate asupra banilor care îți trec prin mână. Poți descărca Wallet de aici.