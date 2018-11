The Limit este filmul care te convinge să dai o șansă realității virtuale

În cazul care îți place stilul exploziv al lui Robert Rodriguez din filme ca Desperado sau Once Upon a Time in Mexico, merită să arunci o privire la trailerul pentru The Limit, primul său proiect în realitate virtuală.

Robert Rodriguez este unul dintre cei mai apreciați regizori de la Hollywood pentru creațiile sale originale din trilogia – El Mariachi. Talentele sale sunt la atât de mare căutare, încât James Cameron a avut încredere să-i dea scenariul pentru Anita: Battle Angel pentru a-l regiza, deși este proiectul de suflet al creatorului Avatar și Titanic.

Până când va ajunge însă în cinematografe Anita, te poți bucura de un film spectaculos al lui Rodriguez creat special pentru realitate virtuală. Acesta este intitulat The Limit și a fost produs împreuncă cu studiourile STX. Filmul are aproximativ 20 de minute și este disponibil pentru majoritatea platformelor de VR existente, cât și pe mobile, în ideea că-ți vei introduce telefonul într-un headset.

Nu contează dacă ai unul dintre headseturile Oculus, HTC Vive, Android, iOS, PlayStation VR sau Windows Mixed Reality. The Limit este disponibil pe toate începând de azi la un preț de zece dolari pentru întreaga experiență. La acești bani, te vei bucura și de o variantă 2D, tradițională a filmului, nu doar de cea creată pentru realitate virtuală. În primele zile de la lansare, îl poți cumpăra cu doar cinci dolari.

Povestea filmului implică un super asasin interpretat de Michelle Rodriguez pe care o știi din seria Fast & Furious și pe Norman Reedus ce pare a fi un personaj negativ. În orice caz, partea cea mai interesantă a ecuației este că și tu ca privitor faci parte din poveste, chiar dacă nu interacționezi manual cu mediul înconjurător.

Cei de la STX sunt optimiști că experiența vizionării va fi una memorabilă, iar The Limit va fi doar primul dintr-o serie de filme pentru realitate virtuală care vor apărea în următoarele luni. Printre proiectele viitoare, se numără o comedie cu Jay and Silent Bob în rolurile clasice și o comedie/acțiunea cu Dave Bautista din Guardians of the Galaxy.