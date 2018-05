Thanos este secretul: detalii despre următoarea franciză Marvel

Pentru că franciza creată în jurul personajelor din The Avengers este pe sfârșite, mulți se întreabă care va fi următoarea franciză din universul cinematografic Marvel.

Avengers Infinity War a anunțat începutul sfârșitului pentru actuala faza din Marvel Cinematic Universe sau MCU. Finalul îl vom vedeam în 2019, când o parte importantă din personajele pe care am ajuns să le îndrăgim își vor regăsi obștescul sfârșit în conflictul cu Thanos. Vor exista în continuare filme de sine stătătoare cu câteva dintre caracterele pe care le-am văzut în Infinity War, dar Marvel trebuie să pregătească o nouă epopee.

Conform informațiilor obținute de The Hollywood Reporter, proiectul celor de la Marvel pentru următorii 10 ani este mult mai bine definit decât se credea inițial. Din câte se pare, viitoarea franciză se va intitula The Eternals și, în mod previzibil, va fi o întreagă serie. Primul film omonim se va baza pe benzile desenate ale lui Jack Kirby. Într-o oarecare măsură, tot el este responsabil de Captain America, Fantastic Four, Hulk, Manhunter sau X-Men.

Primul film The Eternals va avea la bază un scenariu redactat de Matthew și Ryan Firpo. Cei doi nu au mai fost asociați în trecut cu filme ale căror bugete sunt astronomice, dar se pare că au obținut votul de încredere din partea Marvel pentru a fi angajați.

În privința poveștii din The Eternals, benzile desenate cu același nume spun povestea unei rase de ființe care la origine au fost oameni obișnuiți, dar au fost folosiți pentru diverse experimente de către o nație de ființe cosmice intitulate Celestials. În urma acelor experimente, au rezultat două rase. The Eternals sunt perecepuți ca fiind cei buni, în timp ce The Deviants sunt personajele negative.

Thanos, personajul principal din Avengers Infinity War s-a născut în The Eternals, dar poartă o genă din echipa adversă, The Deviants. Acest detaliu reprezintă și un argument pentru aspectul său neobișnuit. Rămâne să vedem cât de mult se vor apropia viitoarele filme de benzile desenate ale lui Jack Kirby.