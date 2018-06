Tesla îți face viața mai grea, printr-un update menit să te țină în siguranță

Într-o perioadă în care eficiența pilotului automat de la Tesla a ajuns în lumina reflectoarelor, americanii au decis să anunțe un update de firmware care va supăra mulți posesori ai mașinilor electrice.

Autoturismele Tesla au venit din totdeauna cu un sistem mai mult sau mai puțin elaborat de pilot automat. În ultimii ani a devenit atât de bun, încât oamenii pleacă la drum fără să mai stea cu mâinile pe volan. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, această idee nu este neapărat absurdă. Problema este că, după mai multe accidente în care șoferii nu au avut mâna pe volan, este evident că Tesla trebuia să facă ceva pentru a preveni alte accidente din aceleași motive.

În trecut, dacă apelai funcția Autopilot de la o Tesla, primeai o notificare pe bordul mașinii pentru a pune mâna pe volan la fiecare unul sau două minute. Timpul respectiv a fost micșorat la 30 de secunde. Ideea în sine nu este neapărat proastă, doar că Tesla nu are un senzor în volan care să-și dea seama când stai cu mâinile pe el.

Sigh. This is crux of matter: can’t make system too annoying or people won’t use it, negatively affecting safety, but also can’t allow people to get too complacent or safety again suffers. Latest update should have a positive effect on latter issue especially.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2018