O nouă Tesla care a luat foc din senin îți schimbă părerea despre americani

O mașină Tesla Model S a luat foc pe parcursul weekend-ului fără nici un fel de explicație aparentă. Automobilul i-a aparținut regizorului Michael Morris, cunoscut pentru implicarea sa în controversatul serial 13 Reasons Why.

Pe Santa Monica Boulevard, una dintre cele mai populare străzi din Los Angeles, o mașină a luat foc în weekend. Autoturismul cu pricina a fost un Tesla Model S. Evenimentul a fost filmat de actrița Mary McCormack (The West Wing, In Plain Sight). Mașina i-a aparținut soțului lui McCormack, regizorul Michael Morris.

Până la momentul redactării acestui material, nu există o explicație oficială pentru eveniment, dar se pare că nu a fost provocat de vreun eveniment care a avut loc în prealabil. Mașina nu a fost implicată într-un accident și nici măcar nu utiliza funcția de Autopilot. Mai mult decât atât, din cauza aglomerației din trafic de la momentul evenimentului, Morris se deplasa cu o viteză foarte mică.

”Asta s-a întâmplat soțului meu și mașinii sale astăzi. Nici un accident, din senin, în trafic pe Santa Monica Blvs. Mulțumesc cuplului drăguț care l-a atenționat și i-a spus să tragă pe dreapta. Și mulțumesc lui Dumnezeu că cele trei fetițe ale mele nu s-au aflat în mașină cu el.” Întregul set de circumstanțe a fost detaliat într-o postare pe Twitter care poate fi văzută mai jos.

Oficialii Tesla au afirmat că au inițiat o investigație a evenimentului împreună cu autoritățile din Los Angeles. Deși Elon Musk este o prezență foarte activă pe Twitter, momentan nu a făcut nici o afirmație pe marginea mașinii care a luat foc din senin.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo

— Mary McCormack (@marycmccormack) June 16, 2018