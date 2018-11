Telefonul cu cinci camere, revoluționar: Ce știm despre Nokia 9

Nokia 9 ar putea fi cel mai interesant smartphone al anului, dacă va ajunge în magazine înainte de finele lui 2018. Telefonul cu cinci camere a fost subiectul multor speculații în trecut și s-ar putea să aducă Nokia, din nou, în topul telefoanelor cu cea mai bună cameră.

Nokia 9 se află de foarte mult timp în dezvoltare și nu este foarte clar când urmează să ajungă în magazine. Cu toate acestea, având în vedere numărul mare de imagini care circulă pe internet și par a fi oficiale, s-ar putea să nu mai avem foarte mult de așteptat. Cele mai recente au fost publicat de publicația online 91Mobiles și pe contul de Twitter @onleans.

Dacă zvonurile se confirmă, acesta ar putea fi primul telefon de pe piață cu cinci camere principale, pe spatele telefonului. Ca referință, la începutul acestui an, majoritatea smartphone-urilor de top aveau două camere principale, dar valoare respectivă a fost crescută la patru printr-un terminal al celor de la Samsung.

În mod previzibil, cele cinci camere vor fi realizate în colaborare cu Zeiss, dar este un pic ciudată absența brandingului PureView, care a intrat de curând în portofoliul HMD Global, creatorii telefoanelor Nokia. Nu are un senzor de amprentă pe spate, o referință către includerea unui mecanism avansat de autentificare facială.

Nokia 9 va fi construit în jurul unui panou de 5,9 inci cu o rezoluție nativă QHD+ și un raport de aspecti de 18:9. Nu are o crestătură pe partea din față, ci doar o margine discretă cu o cameră frontală, un difuzor și brandingul Nokia. Are un port USB C pentru alimentare și transfer de date, dar o mufă tradițională de căști a fost eliminată de pe suprafața aparatului.

Spatele pare a fi din sticlă și, cel mai probabil, va facilita încărcarea wireless. Acumulatorul se vehiculează a fi de 4150 mAh și ar trebui să se încarce rapid. Telefonul va avea 155 x 75 x 7,9 milimetri și, cel mai probabil, va fi rezistent la apă și praf, într-o manieră similară cu Nokia 8 Sirocco. Acesta din urmă este certificat IP67. Pe partea de procesare ar trebui să includă un Snapdragon 845, până la 8GB RAM și 128GB de memorie internă.