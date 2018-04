Cum să îți cureți eficient telefonul indiferent că are Android sau iOS

Probabil că ai auzit statisticile și știi că telefonul tău este un mini focar de infecție care poată cu el o mulțime de patogeni. Dacă ești germofob sau pur și simplu nu îți place să ai telefonul murdar, ar trebui să înveți să-ți cureți telefonul mai eficient.

Există mai multe metode prin care îți poți curăța și dezinfecta eficient telefonul. În funcție de buget, poți să folosești o metodă do it yourself sau să cumperi anumite obiecte și soluții.

Dacă alegi să te descurci singur cu ce ai prin casă, poți să te folosești de niște spirt și bețișoare de urechi. Mai poți, de asemenea, să încerci o soluție de apă amestecată cu oțet. Dacă metodele astea ți se par superficiale și vrei să dai bani, poți să-ți cumperi cârpe de microfibră sau o soluții speciale pentru dezinfectat.

În continuare, o să-ți prezint, concert, o metodă prin care îți poți curăța telefonul. În primul rând, ai nevoie de o cârpă de microfibră sau un prosop foarte moale cu care să cureți masa unde vei lucra. Vei mai avea nevoie de o cutie cu aer comprimat.

Presupun că nu te așteptai la cine știe ce filozofie, asa că, în continuare, trebuie să pui telefonul pe masă și, cu ajutorul aerului comprimat, să cureți portul de încărcare. Asigură-te că scapi de toate particulele mici care sunt acolo.

Dacă ți se pare că sunt prea multe mizerii blocate acolo și aerul comprimat nu face față, poți să le extragi cu o scobitoare. Bineînțeles, ai grijă cum mânuiești scobitoarea, să cumva să faci vreo bucurie și să rămâi cu un telefon curat și cam atât.

Acum că ai terminat etapa aceasta, poți să treci la dezinfectare. Alege soluția care îți convine și înmoaie un bețișor de urechi în ea. Acum șterge toate butoanele, colțurile și locurile care mai au nevoie. Totuși, să nu-ți treacă prin cap să ștergi porturile sau difuzoarele cu soluție.

Tot ce trebuie să mai faci la sfârșit este să îl mai ștergi pe tot cu un prosop. Și mai târziu, poate, să te speli pe mâini sau să folosești un dezinfectant înainte să-l folosești.