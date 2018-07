Alcatel nu a mai făcut de mult timp valuri la nivel global cu telefoanele din portofoliu, dar noul Alcatel 5V are prea mult atuuri ca să-l poți ignora, începând cu prețul accesibil.

Chinezi de la TCL dețin brandul Alcatel deja de câțiva ani. În tot acest timp, s-au rezumat la lansarea unor smartphone-uri ieftine și nu foarte bune. Alcatel 5V este departe de a fi revoluționar, dar include totuși câteva salturi semnificative de performanță și funcționalitate față de ce am văzut în trecut de la aceeași companie.

Din perspectiva Alcatel, chiar dacă vorbim de un telefon de 200 dolari, acesta poate fi considerat noul vârf de gamă al chinezilor.

Alcatel 5V este construit în jurul unui panou de 6,2 inci cu un raport de aspect de 19:9 și o crestătură în partea de sus. Raportul dintre suprafața utilizabilă a ecranului și partea din față a telefonului este de 88%. Display-ul este protejat cu un strat de stică 2,5D Dragontrail.

Ca referință, 2,5D face de obicei referire la o curbură discretă a ecranului pe margini.

Telefonul are două camere principale, una de 12 megapixeli, în timp ce a doua se rezumă la doi megapixeli. Blițul este de tip dual-tone LED și ar trebui să faciliteze câteva imagini portret impresionante cu un efect bokeh foarte apreciat de amatorii de selfie-uri. Are stabilizare electronică de imagine, suportă realizarea de imagini HDR și este compatibil cu Google Lens. Camera frontală are 8 megapixeli cu un senzor de 1/4”. Nu lipsește posibilitatea atașării de filtre foto și video la care se adaugă Instant Collage, Photo Booth și Easy Share.

Creierul din spatele noului Alcatel 5V este un MediaTek Helio P22 octa core tactat la 2GHz împreună cu 3GB RAM și o memorie interă de 32GB de memorie expandabilă. Acumulatorul este de 4000 mAh, iar sistemul de operare preinstalat este Android 8.1 Oreo. Telefonul va putea fi achiziționat în culorile negru și albastru.