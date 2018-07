Cel mai tare telefon cu Android vine din Japonia și arată bestial

Cel mai tare telefon cu Android de anul acesta nu este vreun telefon Google, Samsung sau Huawei. Este un model japonez care te va impresiona cu designul inspirat.

Infobar este un telefon emblematic în Japonia, primul model fiind lansat în urmă cu mult timp. Producătorul KDDI vrea să sărbătorească acest moment cu un nou model. Modelul din imagine este unul aniversar, compania celebrând 15 ani de la lansarea primului telefon Infobar, adică în octombrie 2013.

Acest telefon arată ca Infobar 2 lansat în 2007 și se îndepărtează de cele mai recente modele realizate de companie, adică nu este un smartphone. Rulează Android, dar KDDI susține că sistemul a fost realizat din perspectiva unui feature-phone. Asta înseamnă că va putea rula aplicații esențiale pentru Japonia, precum Line, pe o conexiune LTE în timp ce păstrează experiența de utilizare a unui feature phone Infobar.

În fotografia de mai jos este evidentă evoluția Infobar. În stânga este primul Infobar, urmează Infobar 2, iar ultimul este modelul aniversar.

Telefonul arată ca un feature-phone clasic, dar schema de culori de pe butoane îl face să arate bestial și să iasă în evidență. Este un design foarte frumos și îndrăzneț, într-o lume a telefoanelor cu design plictisitor.

Cei care vor cumpăra ediția aniversară vor putea alege între trei scheme de culori: roșu și albastru, gri și albastru închis, și ultima, roz deschis cu mov.

Infobar XV are un ecran de 3,1 inci cu o rezoluție de 800 x 480 pixeli, vine cu o cameră foto de 8 megapixeli și are conexiune LTE. De asemenea, are o grosime de 14 milimetri și o baterie de 1.500 mAh.

Tot anul acesta, Nokia a mai lansat un nou model de telefon clasic, remake-ul celebrului telefon banană, Nokia 8810. Sigur, astfel de telefoane nu mai sunt foarte utile în vremurile actuale, dar încă pot fi folosite drept telefoane de rezervă pentru momentele când bateria smartphone-ului moare când îți este lumea mai dragă.

Da, este doar un feature-phone, dar este unul foarte tare. Acesta va fi disponibil din octombrie și, din păcate, doar în Japonia.