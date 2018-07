Nokia X5 se anunță a fi spectaculos la un preț infim

La câteva luni după ce HMD Global ne-a dezamăgit cu lansarea exclusivă a Nokia X6 doar pe teritoriul Chinei, finlandezii ne propun un nou terminal arătos la un preț accesibil. Acesta din urmă este intitulat Nokia X5.

După ce au apelat la un nomenclator destul de previzibil în primul an de activitate, după Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5 sau Nokia 8, seria Nokia X se anunță a fi mult mai spectaculoasă, fără un preț de achiziție exagerat. Primul din noua gamă a fost Nokia X6, lansat în luna mai în China. De atunci, creatorii aparatului lucrează intens la Nokia X5. Acesta din urmă se anunță a fi și am accesibil decât X6 care se comercializa cu aproximativ 200 de dolari.

Iminentul Nokia X5 ar trebui să fie dezvăluit pe parcursul zilei de astăzi, 11 iulie, conform unei postări pe Weibo. Conferința de lansare este programată pentru ora 20:00 în Beijing. Cu alte cuvinte, ar trebui să nu mai dureze foarte mult până când vom afla toate particularitățile referitoare la micuțul aparat.

În restul lumii, Nokia X5 se pare că se va comercializa cu numele de Nokia 5.1 Plus. Partea de procesare a aparatul va fi asigurată de un MediaTek Helio P60 cu 3 sau 4GB RAM, în funcție de buget. Ecranul are momentan o diagonală necunoscută, dar conform certificării TENAA, va avea o rezoluție nativă HD+ și un raport de aspect de 19:9. Pe spate, va avea două camere principale de 13, respectiv 5 megapixeli. Acumulatorul care se va afla la baza ecuației are 3000 mAh.

Prețul de achiziție pentru această creație atrăgătoare va fi între 120 și 150 de dolari, în funcție de cantitatea de memorie RAM. Cu un astfel de preț, concurează pentru titlul de cel mai ieftin smartphone cu două camere principale. Comparativ cu Nokia X6, noul X5 va avea un design similar, dar vor lipsi ramele metalice și cadrul metalic din jurul celor două camere.