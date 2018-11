De ce n-o să-ți schimbi telefonul pe care îl ai acum

Toamna asta a fost una foarte aglomerată în ceea ce privește lansările de telefoane: iPhone Xs, Xr, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T, plus multe alte modele mid-range. Totuși, există o posibilitate foarte mare ca tu să nu-ți înlocuiești telefonul.

La fiecare prezentare de produs se vorbește despre cât de grozav este noul model și cât de importante sunt schimbările față de modelul anterior. Totuși, de multe ori modificările sunt de cele mai multe ori infime și pot fi ignorate.

Asta a fost evident în timpul lansării telefonului OnePlus 6T. Un model a fost lansat în mai 2018, iar ultimul în octombrie 2018.

Unele îmbunătățiri sunt nesemnificative ca să justifici un upgrade

Cele două telefoane au același procesor, același procesor grafic, aceeași cantitate de memorie RAM și același spațiu de stocare, chiar și aceleași camere foto. Diferențele sunt mici, la nivel de design, și de software, iar 6T are o baterie mai mare.

Mi-am dat seama cât de puține schimbări aduce 6T atunci când era prezentată ca noutate o nouă animație pentru apăsarea butonului de mod avion. Serios? Asta interesează pe consumator? Să aibă o animație nou? Asta este doar un exemplu recent. Și alți producători fac la fel de multe „inovații” ca și chinezii de la OnePlus.

Un studiu recent făcut în SUA arată că un utilizator de iPhone își folosește acum telefonul aproape trei ani de zile (2,92), în creștere față de anii trecut când era 2,38 de ani în 2016 și 2,59 de ani în 2017. Oamenii își schimbă mai rar telefoanele pentru că au devenit îndeajuns de performante pentru a fi utilizate cu succes mai mult de doi-trei ani de zile.

Un telefon bun poate fi folosit pentru mai mult timp fără probleme.

Nu este nevoie să-l schimbi în fiecare an pentru acel plus de performanță de 10-15% pe care probabil nici nu o să-l observi sau pentru încă o cameră în plus când telefonul tău face deja fotografii bune.

Un alt lucru pentru care nu ai trece la un nou telefon este că producătorii mai au un obicei de aduce „inovații” pe care nimeni nu le-a cerut. Un exemplu este eliminarea mufei de căști. Producătorii ne spun că utilizatorii preferă căștile wireless și de asta elimină mufa de căști. Totuși, tind să cred că este invers.

Ne obligă să trecem la căști bluetooth pentru că nu mai avem mufă, iar unii producători ca Apple nici măcar nu ne oferă un adaptor în cutie.

Telefoanele scumpe și schimbările mai rare

Un alt motiv pentru care ai putea să nu-ți mai schimbi telefonul așa de repede este pentru că telefoanele au devenit scumpe, chiar foarte scumpe. Drept urmare, nu foarte multe persoane își permit să cumpere cu banii jos, iar mulți aleg ratele, fie la operator, fie la magazin.

Așa că un telefon scump poate fi achitat în doi ani de zile, iar atunci când termini, într-un final, de plătit parcă nu mai ai chef să-ți schimbi telefonul iar și preferi să-l mai păstrezi.

Faptul că oamenii își schimbă telefoanele mai vechi sunt evidente și în rezultatele financiare ale companiilor. În cel mai recent trimestru, vânzările de telefoane, la nivel global, au scăzut cu 6%. Apple vinde mai puține telefoane decât o făcea în trecut, dar la un preț mai mare.

Un alt motiv pentru care aș crede că nu se mai schimbă telefoanele așa de repede este faptul că suntem acum într-un punct de inflexiune: telefoanele 5G. Huawei, Samsung, OnePlus și alții au declarat că pregătesc un telefon 5G pe care-l vor lansa în 2019.

Așa că parcă nu ai da o căruță de bani pe un smartphone care nu este compatibil cu 5G când ai putea să mai aștepți un an și să-ți iei un telefon 5G, chiar dacă în România ai putea să-l folosești la adevărata putere abia în 2020 sau 2021.