Telefoane de la eMAG pe care le iei cu mai puțin de-un salariu mediu

Iulie a venit și cu vestea bună că salariul mediu din România a ajuns la 2.700 de lei. După el vin și scumpiri, dar până atunci poți alege niște telefoane de la eMAG cu un preț rezonabil.

Nu e deloc greu să găsești telefoane bune cu preț sub 3.000 de lei. Desigur, cu cât un produs e mai scump, cu atât ai niște beneficii. Unele sunt directe, cum ar fi materialele mai bune din care e construit, altele sunt indirecte, adică se degradează mai greu în timp. Oricum, din oferta eMAG am ales acele modele de care n-o să-ți pară rău dacă le cumperi.

Telefoane de cumpărat de la eMAG cu aproape un salariu mediu din România

Nu poate fi omis ASUS ZenFone 5. E din nou în ofertă și oferă un raport preț – performanță excelent. Telefonul are și câteva funcții importante, bazate pe inteligență artificială, care sigur îți vor face experiența de utilizare mult mai plăcută decât în mod normal. Ecranul e de 6,2 inci, procesor Snapdragon 636 și 4 GB de memorie RAM. Ca stocare ai 64 GB la dispoziție. Găsești telefonul în actuala ofertă eMAG.

Samsung Galaxy A8 e acel model care se regăsește constant în recomandările noastre. Are design apropiat de linia premium, hardware rezonabil, dar cel mai bine are un preț excelent. Partea și mai bună acum e că prețul este redus cu 21%, astfel că oferă un motiv în plus să te intereseze. Îl poți cumpăra de pe eMAG.

E greu să găsești un iPhone la preț bun, dar acum e cazul cu iPhone 7 de 32 GB. Telefonul încă e foarte bun, rulează deja cu cel mai nou sistem de operare, are 2 GB de memorie RAM și o cameră de 12 megapixeli foarte bună. E rezistent la apă și are Touch ID ca să te autentifici cu amprentă. Prețul e cu 22% mai mic la eMAG.