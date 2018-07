eMAG: reduceri bune pentru o zi ploioasă

eMAG are reduceri zilnice, iar într-o dimineață ploioasă ca acum, ai nevoie de câteva oferte bune care să-ți facă ziua mai bună.

Televizorul Samsung 55MU8002 vine cu tehnologia HDR1000, care îți oferă imagini mai luminoase și mai bogate. E ajutat și de Dynamic Crystal Color, dar și de Ultra Black, alte tehnologii care îmbunătățesc imaginea. Televizorul îți oferă și funcții smart, ca să poți face mult mai multe cu dispozitivul. Poți să îți conectezi rapid alte gadgeturi la TV, pentru o experiență de utilizare cât mai diversificată. Televizorul are diagonala de 138 de centimetri și rezoluție 4K. Prețul său e redus cu 39% momentan și îl poți găsi la eMAG.

Sistemul Home Cinema 5.1 Sony BDVE6100 îți pune la dispoziție patru boxe înalte, alături de un subwoofer, pe care le poți configura pentru o experiență audio de top. Nu e nevoie să ai sistemul conectat doar la televizor; datorită tehnologiilor Bluetooth și NFC, îl poți conecta și la telefon, pentru a asculta muzica preferată. Puterea totală a sistemului e de 1000 W, iar mai multe detalii despre el poți găsi la eMAG.

iPhone 7 e, în continuare, un telefon bun dacă vrei un produs din gama Apple. Dispozitivul vine cu o cameră foto excelentă, cu senzor de 12 megapixeli, iar cea secundară are 7 MP. Ai la dispoziție 2 GB de RAM și un procesor A10 Fusion, iar cele două fac treabă foarte bună împreună. Ecranul telefonului are 4,7 inci și rezoluția display-ului IPS LCD e de 1.334 x 750 pixeli. Device-ul e rezistent la stropire și la apă, iar autonomia bateriei e una dintre cele mai bune când vine vorba de iPhone-uri. Telefonul are o reducere de 20% și e disponibil la eMAG.