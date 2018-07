eMAG are aceste telefoane la ofertă ca să uiți de ploaie

Partea bună la comerțul online e că poți lua ce vrei fără să ieși din casă sau birou. Așa e și cazul cu aceste oferte eMAG la telefoane.

De la Samsung până la iPhone, oferta de telefoane e bogată. Partea și mai bună e când sunt reduceri pentru modelele pe care le cauți. În acest sens, am căutat câteva telefoane bună pentru 2018, dar bune și pentru 2019. Alegerile din oferta eMAG le găsești mai jos.

Oferte eMAG la telefoane numai bune pentru zile ploioase

Nokia 8 e un telefon pe care nu îl poți ignora. Are ecran mare, de 5,3 inci, dar și un procesor Snapdragon 835 și 4 GB de memorie RAM. Camera foto are doi senzori de 13 megapixeli, iar cea secundară are tot un senzor de 13 MP. Îl găsești chiar azi în oferta eMAG.

iPhone 8 Plus e cea mai bună variantă de telefon Apple pe care să o alegi, dacă nu vrei să cheltui o avere pentru iPhone X. Ai cel mai nou sistem de operare, 3 GB de memorie RAM, spațiu de stocare de care vrei, dar și două camere foto. Ecranul are rezoluție Full HD și diagonală de 5,5 inci. Mai multe detalii despre telefon găsești la eMAG.

De la Samsung, pentru bugete rezonabile, recomand Samsung Galaxy A8. E un model excelent de recomandat pentru oricine vrea un model bun, dar nu prea scump. Are un ecran de 5,6 inci Full HD+ cu raport de aspect 18,5:9, 4 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și o cameră foto principală de 16 megapixeli. Pe față are două camere secundare. Telefonul e disponibil la eMAG.

Și cât vorbim despre Android, nu putea lipsi un telefon de la Google, pentru că oferă cel mai nou Android. Iar în 2018 Pixel 2 XL încă e remarcabil. Poți avea pe el deja Android P în beta, are o cameră foto foarte bună, iar ca hardware are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un design cât de cât arătos. Îl poți cumpăra de aici.