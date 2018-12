Cum și-a „spionat” această cântăreață fanii la un concert

Recunoașterea facială e o tehnologie din ce în ce mai răspândită, dar un loc unde poate nu te-ai aștepta să o găsești e la concerte. Cu toate astea, la un concert susținut de Taylor Swift săptămâna aceasta, fanii au fost identificați în acest mod fără ca măcar să știe.

La concert a existat un chioșc care arăta videoclipuri cu artista, în fața căruia participanții se opreau să se uite. Ceea ce nu știau ei era că, de fapt, chioșcul era echipat cu un sistem de supraveghere prin recunoaștere facială. Pare bizar, dar există și un motiv în spatele deciziei de a folosi această tehnologie la un concert – mai exact, găsirea stalkerilor lui Swift.

„Toată lumea care trecea pe lângă se oprea și se uita [la chioșc], iar software-ul începea să funcționeze”, a explicat Mike Downing, ofițer șef de securitate la compania de divertisment live Oak View Group, pentru Rolling Stone.

După cum a explicat Downing, fotografiile făcute la chioșc erau trimise către un centru de comandă din Nashville. Odată ajunse acolo, imaginile erau comparate cu fotografii a celor peste câteva sute de stalkeri ai lui Swift.

Rămân însă multe întrebări fără răspuns. În primul rând, ce companie se află în spatele sistemului de recunoaștere facială? Artista Taylow Swift avea idee că acel sistem va fi prezent la concert? Au fost anunțați fanii că vor fi identificați printr-un software de recunoaștere facială? Au fost stocate fotografiile – dacă da, unde și pentru cât timp? Din cei 60.000 de oameni prezenți la concert, câți au trecut pe lângă chioșc și au fost scanați? Și nu în ultimul rând – a fost identificat vreun stalker?

Acesta nu este singurul caz de utilizare a recunoașterii faciale fără – cel mai probabil – a anunța oamenii. „Tehnologia se află în câteva medii unde sunt sigură că milioane de oameni ajung într-un an sau chiar într-o lună”, a explicat directorul executiv de la New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman. „Nimeni nu are idee că se întâmplă sau ce date sunt colectate sau cum sunt ele stocate sau pentru cât timp sau cine are acces la ele”.