Luc Besson va lucra pentru Netflix. La ce să te aștepți

Luc Besson este ”creierul” din spatele unora dintre cele mai bune filme de acțiune din ultimele două decenii și, se pare, că va colabora exclusiv cu Netflix.

După Valerian and the City of a Thousand Planets, Luc Besson și compania sa de producție, Europa Corp au pierdut destul de mulți bani. Review-urile pentru pelicula fantastică au fost mixte, dar mai grav este că benzile desenate franțuzești care au stat la baza peliculei, nu au adus oameni în cinematografe. Se pare însă că cei de la Netflix vor să dea o mână de ajutor și, în același timp, să-și facă un bine pe termen lung.

Oficialii Netflix nu au uitat că Luc Besson a scris și regizat filme precum Leon: The Professional, Al cincilea element, Taken, The Transporter, Lucy, Colombiana, Nikita și nu numai. Ca urmare, conform celor de la Variety, Netflix se află în tratative cu Besson pentru semnarea unui contract de exclusivitate pentru câteva filme viitoare. În același timp, în urma parteneriatului, toate filmele produse de EuropaCorp ar ajunge în portofoliul Netflix.

Netflix nu a dus niciodată lipsă de conținut original, dar piața serviciilor de streaming devine din ce în ce mai aglomerată. Disney promite să facă valuri în piață în 2018 cu un serviciu care va scoate peliculele Marvel și cele din seria Star Wars de pe Netflix. Ca urmare, cel mai mare serviciu actual de streaming are nevoie de niște filme de acțiune originale și SF-uri pentru a-și continua creșterea numărului de abonați.

Revenind la Luc Besson, dacă înțelegerea dintre cele două părți va fi semnată, francezul ar trebui să creeze între 3 și 5 filme sub tutela ”Netflix Original”. Acelea vor fi în continuare produse de EuropaCorp, dar pentru o sumă ”modică” de aproximativ 30 de milioane de dolari, vor fi disponibile online doar pe Netflix. Un anunț oficial pe marginea subiectului ar trebui să fie făcut public în următoarele săptămâni.