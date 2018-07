De ce SUV-urile sunt un pericol pentru sănătatea noastră

SUV-urile poluează mai mult decât celelalte autoturisme, iar asta ar putea fi un dezavantaj mai mare decât ai crede, în contextul în care guvernele vor aplica taxe mai mari și chiar restricții împotriva emisiilor de gaze poluante.

Gradul ridicat de poluare emis de SUV este concluzia unor studii și măsurători care nemulțumește șoferi din întreaga lume. Ca multe alte studii care arată doar o față a poveștii, și acesta se leagă strict de mașinile noi și mai trebuie spus că a fost efectuat la nivelul Marii Britanii.

Comitetul pentru Schimbarea Climei (CCC, în limba engleză) a observat, în vaza unor date certe, că toate SUV-urile actuale poluează puțin mai mult decât restul tipurilor de autoturisme, cum ar fi cele sedan sau hatchback.

Era oarecum evident, având în vedere că au motoare mai puternice și capacitate mai mare, dar asta devine o problemă din cauza faptului că SUV-urile și crossoverele au devenit tot mai populare, iar numărul lor a crescut.

În Marea Britanie, Guvernul a adoptat strategia Road to Zero, prin care se urmărește obligarea producătorilor auto autohtoni și nu numai, să furnizeze din 2024 numai vehicule care să nu polueze deloc. Va fi imposibil pentru o mașină cu motorizare pe benzină (nici nu mai vorbesc de diesel), deci se urmărește intrarea definitivă în scenă a mașinilor electrice, foarte prietenoase cu mediul, dar nu foarte eficiente (deocamdată) și deosebit de scumpe.

În general, CCC militează în lumea auto pentru emisii sub 75 g/km de dioxid de carbon (CO2). N-or mai fi mașinile la fel de poluante ca altădată, dar sunt extrem de multe și deci, avem o problemă.

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a arătat că un SUV, care e mai mare și mai greu decât o mașină obișnuită, emite cam 141,3 g/km de CO2, în medie, față de o mașină de familie de nivel mediu, cum este Volkswagen Golf, cu 115,8 g/km de CO2, sau un sedan ca Mercedes Clasa C, cu 121,6 g/km de CO2.

O soluție nu a fost încă formulată, nu în mod public, cel puțin, ca să nu agite spiritele printre producătorii auto și clienți. Totuși, trebuie avut în vedere că SUV-urile actuale nu mai poluează precum cele de acum zece ani sau mai mult. Ele arată și diferit, sunt mai aerodinamice, sunt folosite componente mai ușoare, baterii mai eficiente, filtre și totul pentru a reduce emisiile de gaze toxice.