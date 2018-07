Laptopul cu care Microsoft vrea să te convingă să renunți la iPad

După mai multe zvonuri legate de un nou produs Surface de la Microsoft, compania americană a anunțat oficial cel mai nou laptop pe care-l aruncă în lupta cu iPad-ul celor de la Apple.

Microsoft Surface Go este un laptop de 10 inci care este aproape identic cu Surface Pro însă este mai ieftin și, implicit, nu la fel de puternic ca versiunile anterioare. Noul Surface Go vine cu Windows 10 S și cu un procesor dual-core Intel Pentium Gold 4415Y, iar prețul de pornire este de 400 de dolari pentru versiunea cu 4 GB memorie RAM, WiFi și 64 GB eMMC spațiu de stocare.

Există și o versiune ceva mai scumpă, la 550 de dolari, care are 8 GB RAM și 128 GB eMMC spațiu de stocare.

După cum este evident, Surface Go nu iese din tipare și arată ca o versiune mai mică a Surface Pro și dacă ți-a plăcut designul Microsoft din trecut atunci o să-ți placă și Go. Laptopul are un ecran cu raport de aspect de 3:2, cu margini destul de mari, și cu o rezoluție de 1800 x 1200. Acesta are o greutate de 521 de grame ceea ce înseamnă că poate fi folosit ca tabletă sau ca laptop.

Legat de autonomia bateriei, Microsoft promite o utilizare de până la nouă ore, motivând că a ales procesorul Intel deoarece are un consum de energie extrem de mic.

Totuși, dacă vrei să-l folosești ca laptop trebuie să mai scoți din buzunar încă 100 de dolari pentru acea husă/tastatură despre care Microsoft spune că-ți oferă o experiență de scris ca pe orice laptop. Dacă vrei să adaugi și stylus-ul atunci mai trebuie să dai alți 100 de dolari. Așadar, dacă vrei să beneficiezi la maximul de acest produs atunci trebuie să cheltuiești 600 de dolari. Cam mult pentru un produs cu un ecran de doar 10 inci.

Microsoft lansează Surface Go pentru a se bate cu iPad-ul Apple, țintind persoanele care preferă să folosească tablete cu tastaturi bluetooth atașate înlocul unui laptop. Vânzările pe care le va face Microsoft vor dezvălui și dacă există un public pentru un asemenea dispozitiv.