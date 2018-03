Blizzard aniversează 20 de ani de StarCraft cu evenimente pentru fani

StarCraft este unul dintre jocurile care au definit bazele titlurilor de strategie împreună cu Warcraft, iar Blizzard nu vrea să te lase să uiți aniversarea de 20 de ani.

În urmă cu mai puțin de doi ani, cei de la Blizzard au organizat o serie de evenimente pentru a celebra 20 de ani de Diablo. Tradiția respectivă se păstrează și în acest an, cu mențiunea că acum este vorba de două decenii de la primul StarCraft.

Bătrânul StarCraft împlinește 20 de ani pe 31 martie, peste câteva săptămâni. Pentru aniversarea evenimentului, Blizzard a creat o pagină web specială și un scurt metraj ce poate fi văzut în postarea de Twitter de mai jos. În principiu, dacă ai fost vreodată fan StarCraft și te joci în continuare titluri din portofliul Blizzard, este imposibil să nu observi o manifestare a evenimentului.

Începând cu șase martie, dacă vei încerca să te joci StarCraft Remastered sau StarCraft 2, vei avea parte de o interfață comemorativă din versiunea originală. Noi portrete și desene vor fi integrate în SC2 pentru a te ajuta să-ți aduci aminte istoria francizei. Nu trebuie însă neapărat să te joci Starcraft pentru a conștientiza aniversarea.

Jucătorii de Overwatch vor avea acces la un costum special pentru Widowmaker inspirat din personajul Sarah Kerrigan Ghost din StarCraft 2 în perioada 6 martie – 3 aprilie. În Diablo 3 poți avea un animal de companie inspirat dintr-un Battlecruiser. Între 31 martie și 6 aprilie vor fi introduse în World of Warcraft mai multe animale de companie ce-ți aduc aminte de Starcraft. Portrete aniversare vor fi accesibile în Heroes of the Storm în perioada 27 martie – 7 aprilie. Utilizatorii de Hearthstone vor avea acces la un campionat de tip Tavern Brawl în perioada 21 martie – 25 martie cu tematică luată din Starcraft.

Pe 31 martie va fi lansat pe YouTube un documentar intitulat StarCraft is Life: A Celebration menit să evidențieze cei mai mari fani ai jocului.