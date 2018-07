Star Wars the Clone Wars revine pe micile ecrane

De mai bine de un an, aflăm detalii despre un iminent serviciu de streaming al celor de la Disney. Nu îi știm încă numele, dar va include un nou sezon din Star Wars The Clone Wars.

Serialul de animație Star Wars The Clone Wars a fost unul dintre ultimele proiecte din universul fantastic în care George Lucas s-a implicat din poziția de creator. Stilul vizual memorabil combinat cu o serie de aventuri interesante ale personajelor tale preferate au transformat show-ul într-unul remarcabil. A fost la TV pe parcursul a șase sezoane între 2008 și 2014.

Din păcate pentru fani, Star Wars The Clone Wars s-a încheiat destul de brusc în 2014, lăsând în urma sa o serie de întrebări fără răspuns. Partea bună este că va reînvia pentru un sezon suplimentar.

Cu ocazia lansării serviciului de streaming al celor de la Disney, printre creațiile exclusive care se vor regăsi pe alternativa la Netflix se numără și sezonul șapte din Star Wars The Clone Wars. Anunțul oficial al premierei a fost făcut în urmă cu câteva zile la Comic Con cu hashtag-ul #CloneWarsSaved. Postarea de pe profilul oficial de Twitter al Star Wars pe marginea subiectului poate fi văzută mai jos.

Noul sezon din Star Wars The Clone Wars va face parte din prima rafală de conținut original pe care îl vom vedea pe platforma Disney. Va fi vorba de un singur sezon de 12 episoade și are ca scop încheierea multora dintre poveștile din cele șase sezoane într-o manieră cât mai interesantă pentru fani. Regizorul Dave Filoni responsabil de proiectul original a spus că nu-i vine să creadă și că nu și-a imaginat niciodată să aibă ocazia să revină asupra evenimentelor din Clone Wars. În opinia sa, entuziasmul fanilor i-au convins pe cei de la Disney să revină asupra deciziei.

Star Wars: #TheCloneWars. Reporting in for another tour of duty.#CloneWarsSaved #SDCC #SDCC18 pic.twitter.com/iWGUyYSnfy

— Star Wars (@starwars) July 19, 2018