Dacă vrei să ai acces rapid la datele importante, HDD-urile nu mai sunt prima recomandare. Pe de altă parte, ADATA SU800 poate fi între SSD-urile pe care să le preferi.

A trecut ceva vreme de când m-am interesat în mod particular de un HDD pentru vreun calculator, pentru că nu le mai găsesc o foarte mare utilitate în folosirea de zi cu zi. Pe calculator, sistemul de operare și toate aplicațiile, ba chiar și câteva jocuri sunt instalate pe un SSD.

Poți găsi SSD-ul ADATA SU800 atât în oferta eMAG, cât și în cea de la PC Garage.

Pe laptop am SSD preinstalat, unde am pus tot ce am avut nevoie, inclusiv sute de fotografii de produse și alte back-up-uri de prin telefoanele de review.

E ușor de înțeles de ce vrei să mergi către un SSD când ai nevoie de ceva spațiu de stocare în plus. Cât timp nu vrei să-ți faci un cloud de câțiva TB și nici nu ai nevoie de asemenea capacități de stocare pentru back-up-uri, o soluție ca ADATA SU800 poate fi perfectă, fie că vorbim de un laptop, un calculator sau chiar de un SSD de ținut ”la purtător”.

ADATA SU800 vine cu 256 GB de stocare, iar capacitatea ar trebui să fie suficientă ca să te poți baza pe o singură unitate de acest fel, fără să mai duci grija unui HDD. Poți folosi o singură partiție pentru sistemul de operare și pentru restul fișierelor, sau poți face o împărțire după bunul plac.

Vitezele promise de modelul SU800 sunt de până la 560 MB/s la citire și până la 520 MB/s la scriere, în modul de citire/scriere secvențială. Firește, viteza maximă e testată în condiții optime, dar am realizat și noi câteva teste similare, pentru a vedea care sunt vitezele reale pe care le poate oferi SSD-ul.

Am testat SSD-ul cu CrystalDiskMark, cu Anvil’s Storage Utilities și cu AS SSD Benchmark, iar rezultatele sunt în imaginile de mai jos, în ordinea în care am înșiruit programele. În cazul CrystalDiskMark au fost efectuate două teste, unul de 1 GiB și unul de 8 GiB.

Rezultatele din CrystalDiskMark pe scrierea secvențială sunt destul de promițătoare. În ambele teste, viteza de citire atinsă a fost mai mare decât cea ”promisă” de producător. Astfel, am ajuns la un maximum de 563,4 MB/s.

Anvil’s Storage Utilities a oferit o viteză de 520,64 MB/s la citirea secvențială, în timp ce scrierea în aceeași manieră oferă o viteză de până la 471,05 MB/s.

Nici rezultatele din AS SSD Benchmark nu arată rău. Pe un test de 5 GB efectuat în această aplicație, am obținut 520,35 MB/s la citire și 480,01 MB/s la scriere, ambele secvențiale.

SSD-ul ADATA SU800 vine cu tehnologie 3D NAND Flash, dar beneficiază și de caching SLC, dar și de un buffer de cache DRAM, ambele oferind un bonus de viteză la citire și la scriere. Interfața de conectare este SATA 6Gb/s, dar dacă nu montezi SSD-ul direct într-un calculator sau într-un laptop, poți folosi și un enclosure pentru acesta.

Pe site-ul producătorului găsești și două unelte importante, SSD ToolBox și Acronis True Image HD, cel din urmă fiind crucial dacă vrei să migrezi o întreagă partiție, îndeosebi cea de sistem, pe SSD.