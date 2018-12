Spotify și-a publicat topul pe 2018: Află care au fost cei mai ascultați artiști ai anului

Deși va fi detronat în curând de Apple Music, Spotify este cel mai popular serviciu de streaming și tocmai și-a publicat topul pe 2018.

În cazul în care nu ești ancorat în preferințele tinerilor în materie de muzică, noile statistici publicate de Spotify te ajută să-ți formezi o părere despre ce a fost la modă în 2018. Operatorii platformei online și-au făcut un obicei din publicare acestor rapoarte anuale și sunt cât se poate de interesante.

Drake a fost cel mai ascultat artist pe Spotify în 2015 și 2016. A luat o pauză în 2017, dar a revenit în forță în acest an prin intermediul ultimului său album, Scorpion și al piesei God`s Plan. Albumul său a fost cel mai ascultat de pe serviciul de streaming, iar piesa cu pricina a fost cea mai populară. Împreună, s-au reflectat într-un număr de 8,2 miliarde de ascultări pentru piesele lui Drake. Cu această valoare, același artist a devenit cel mai ascultat din toate timpurile pe Spotify, de când există serviciul.

Pe partea masculină a ecuației, Post Malone, XXXTenacion, J Balvin și Ed Sheeran au încheiat top 5, în urma lui Drake. Ca referință, Sheerann a fost cel ami ascultat artist în 2017 pe Spotify. Ariana Grande a fost cea mai ascultată artistă în 2018.

Succesul lui Grande s-a datorat lansării unui nou album în 2018 intitulat Sweetener și a unor single-uri care au făcut valuri, pentru un total de 3 miliarde de ascultări. Thank u, next este doar cel mai recent dintre ele și s-a reflectat deja în 220 milioane de audiții. Top cinci pentru artiștii de gen femininn a mai fost format din Dua Lipa, Cardi B, Taylor Swift și Camila Cabella.

În alte statistici, cele mai ascultate piese au fost următoarele God’s Plan – Drake, SAD! from XXXTENTACION, Post Malone – rockstar (feat. 21 Savage) and Psycho (feat. Ty Dolla $ign) și In My Feelings by Drake. Albumele cele mai ascultate au fost Scorpion (Drake), beerbongs & bentleys (Post Malone) ? (XXXTENTACION), Dua Lipa (Dua Lipa), ÷ (Ed Sheeran)