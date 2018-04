Unde va fi produsă racheta care va trimite omul pe Marte

În februarie 2018, SpaceX lansa cu succes prima rachetă Flacon Heavy în orbită. Acum, compania și-a găsit oficial locul în care să-și construiască noua Big Fucking Rocket (BFR).

Mayor Eric Garcetti a anunțat pe Twitter că racheta gigant va fi construită în Los Angeles. SpaceX a proiectat un monstru de 348 metri lungime, pentru a duce umanitatea pe Lună, Marte și mai departe de atât.

Aceasta are o capacitate de 50 de tone, în timp ce Flacon Heavy poate transporta doar 30 de tone. „Acest vehicul promite să ducă omenirea mult mai adânc în cosmos decât s-a făcut până acum”, a mai declarat Mayor Eric Garcetti.

La sfârșitul lunii martie, SpaceX a semnat un contract pe 30 ani cu un Port din Los Angeles. Potrivit Ars Technica, compania a început deja să se deplaseze către locație, pentru a construi o unitate de producție „de ultimă oră”. Datorită dimensiunii BFR, compania are nevoie de o nouă fabrică – separată de cea în care construiește rachete Flacon 9 și Heavy – una care este aproape de apă, astfel încât să fie testată cu ușurință atunci când va fi gata.

Officially announcing that @SpaceX will start production development of the Big Falcon Rocket ? in the @PortofLA!

This vehicle holds the promise of taking humanity deeper into the cosmos than ever before. #SOTC2018 pic.twitter.com/2TtGy9NERX

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) 16 aprilie 2018