Site-urile nu-ți mai pot folosi PC-ul pentru minat Bitcoin cu aceste soluții

În ultimele săptămâni, au apărut dovezi legate de mai multe site-uri care îți folosesc PC-ul la minat de Bitcoin. Există însă niște soluții pentru a preveni asta.

Interesul pentru criptomonede a explodat în ultimul an. Foarte mulți oameni mai mult sau mai puțin tehnici au început să studieze situația acestor entități monetare din spațiul virtual. Pentru că valoarea de tranzacționare a crescut în cazul Monero, Bitcoin, Litecoin sau Ehtereum, hackeri au transformat activitatea de minat Bitcoin într-un hobby ilegal. Practic, cei mai tehnici internauți au început să folosească PC-urile celor vulnerabili pentru a genera bani reali.

După toate estimările, Coinhive continuă să se ascundă în multe dintre colțurile internetului. Problema este și mai gravă din cauza faptului că un antivirus este inutil într-un astfel de scenariu. Este imposibil ca un software anti-malware să-și dea seama dacă un site consumă un volum decent de resurse sau abuzează de sistem. Din fericire, dacă tot nu există o listă actualizată cu toate site-urile care îți folosesc computerul pentru minarea de Monero prin Coinhive, s-au creat soluții ca astfel de activități să fie imposibile.

Prima soluție a fost anunțată în urmă cu ceva timp și s-a reflectat în Opera 50. Cea mai recentă versiune de îndrăgitului browser integrează un ad blocker atât de eficient încât reușește să prevină rularea scripturilor de minare prin intermediul diverselor site-uri cu care interacționezi zilnic.

Dacă ești însă utilizator de Chrome sau Firefox și nu vrei să treci la Opera doar pentru a fi în siguranță, e bine de știut că au fost lansate niște extensii cu același efect precum cel oferit de ad blocker-ul din Opera. Prima este intitulată NoMiner, vizează utilizatori de Mozilla Firefox și poate fi descărcată de aici. A doua este intitulată No Coin – Block miners on the web! și e dedicată celor care folosesc Chrome. Avantajul noii variante de Opera este că blocarea scripturilor malițioase se realizează automat, fără nici un fel de intervenție suplimentară din partea utilizatorului.