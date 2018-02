De ce e blocat site-ul Justiției, deși Toader chiar și-a terminat discursul

Tudorel Toader, ministrul Justiției, a cerut pe 22 februarie revocarea procurorului șef DNA Laura Codruța Kovesi. A promis că pune pe net un raport care explică ce a găsit în neregulă la Kovesi și DNA. România așteaptă cu sufletul la gură, dar site-ul pur și simplu nu funcționează.

Anunţul lui Tudorel Toader cu privire la Kovesi și DNA a fost făcut după un discurs de 80 de minute în care a prezentat 20 de capete de acuzare. A promis că vine raport pe site. Încă nu-i raport și nu-i nici site.

Eu nu mă pricep la inginerie de servere, la software, la internet, așa. Dar mă pricep să intuiesc, așa că am mers pe intuiție și am încercat să-ți explic și ție de ce nu merge site-ul Ministerului Justiției. Cât încă te recuperezi după discursul lui Tudorel Toader, gândește-te că s-ar putea să am dreptate și să intuiesc mai bine decât Nostradamus ce se întâmplă la site.

Ce s-a întâmplat, cu adevărat, cu site-ul Ministerului Justiției

Stelian Ion, USR, i-a spus „Tudorele, fă ceva cu site-ul!”, dar Toader nu stă pe Facebook să urmărească ce zic haterii.

În fapt, cu site-ul acesta, e o problemă de comunicare. Undeva, cineva sigur n-a comunicat altceva. E de înțeles, se mai întâmplă, se rezolvă, nu se poate.

Cu toate teoriile astea, totul poate fi doar o eroare. Cine trebuia n-a plătit site-ul. A fost revoluție fiscală și nu s-a mai preocupat nimeni.

Totuși, poate e doar un alt site de stat care nu lucrează cu publicul zilele astea.

Cred însă că ne facem prea multe griji. E internet, nimeni nu înțelege cum funcționează.

Textul a trebuit dictat și s-a ocupat Toader de asta. Încă n-a terminat de dictat, că sunt multe pagini.

Programatorii care trebuiau să țină site-ul sus încă nu știu dacă să dea o gherlă ca răzbunare pentru revoluția fiscală sau să facă material de troling din raport.

Toader a prezentat un rezumat de peste 30 de pagini. Încă n-a terminat de citit restul ca să știe măcar el ce e acolo.

Tot cred că e eroare umană: s-a împiedicat femeia de serviciu de cablul de la server.

Site-ul are inteligență artificială și-i jenă să urce raportul.

La câte pagini sunt, secretara n-a apucat să scaneze. Și, oricum, dac-a făcut-o, sunt la rezoluție mare și nu încap pe cablul de net.

Ministerul n-are scanner, așa că secretara a dat o fugă până în Grozăvești, unde sunt mai multe de-astea, unelte digitale.

Cine a primit contractul cu statul pentru site a fugit în țările calde.

Site-ul just.ro nu merge. Conform Antena 3, Kovesi a reținut site-ul pentru 29 de zile. Preventiv.

Bine, poate am exagerat pe alocuri, când explicația e, de fapt, extrem de simplă. Nu l-a ajutat Dan Voiculescu pe Tudorel Toader să scrie, editeze și publice raportul. Până la urmă, Voiculescu se pricepe: a băgat angro 10 cărți într-un an jumate. Bine, lui Toader i-ar fi prins bine și ajutorul lui Dinel Staicu (10 cărți într-un an și trei luni).

Disclaimer: iRaportul lui Titus A. Technicus este o rubrică pamflet care tratează actualitatea pieței tech și nu numai într-o notă umoristică. Fiecare articol al acestei rubrici trebuie tratat ca atare.