Cel mai îndepărtat obiect cosmic descoperit vreodată înconjoară Soarele într-o mie de ani

A fost descoperit un obiect cosmic mai îndepărtat decât Pluto și este unul solid. Este cel mai îndepărtat corp din sistemul solar, iar ceea ce se știe deocamdată despre el este fascinant.

Spațiul nu va înceta niciodată să uimească umanitatea pentru că vor fi întotdeauna mistere care îi vor atrage pe oamenii de știință.

Desigur, cu cât misterele sunt mai îndepărtate de noi, cu atât există motive de dispută între cercetători. Amintește-ți de “scandalul” iscat în jurul Pluto, dacă e sau nu o planetă.

O nouă echipă de cercetători ar fi descoperit recent încă un punct extrem de îndepărtat, chiar mai mult decât Pluto, despre care există certitudine că nu e asteroid sau un obiect cosmic efemer.

Punctul a fost botezat Îndepărtatul, dar are și o denumire științifică – 2018 VG18 – să fie siguri există și un nume de cod, în cazul în care se iscă iar vreo dispută și trebuie apoi să-i retragă porecla.

Te întrebi cât e de departe? Inimaginabil de departe, cam la o distanță de trei ori și jumătate mai îndepărtat de noi decât este Pluto și la 5,6 trilioane de kilometri depărtare față de cel mai îndepărtat corp ceresc despre care se știa până acum (Eris).

Tot ceea ce se cunoaște momentan despre Îndepărtat sunt distanța, diametrul aproximativ și culoarea, după cum a explicat David Tholen, unul dintre cercetătorii care au participat la descoperire, la Universitatea din Hawaii.

Din cauză că se află atât de departe de Soare, orbitează în jurul stelei extrem de încet. Aproape că nici nu-ți dai seama că orbitează în jurul Soarelui, dar o face și îi ia peste 1.000 de ani ca să realizeze o mișcare de revoluție completă.

Deși se află la o distanță atât de mare, se poate distinge o ușoară strălucire și, pentru că are o suprafață înghețată, are o tentă ușor rozalie, la fel ca restul planetelor de acest gen. În plus, oamenii de știință au estimat că 2018 VG18 ar avea un diametru de doar 500 de kilometri, deci ar fi o “planetă” pitică sferică.

Îndepărtatul a fost mereu acolo, undeva, ascuns în întuneric, dar abia acum a fost identificat în mod clar.