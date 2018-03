Simulatorul care-ți arată câte victime ar face o bombă nucleară în București

Te-ai întrebat vreodată ce distrugeri ar provoca o bombă nucleară detonată în București? Simulatorul online Outrider îți estimează numărul pagubelor materiale și umane în cazul unei astfel de catastrofe.

Cu toții bănuim că bombele nucleare, cele mai devastatoare arme concepute vreodată de umanitate, lasă în urmă un teren sterp, unde aproape nicio ființă nu mai poate supraviețui. Mulți cred că detonarea unei bombe nucleare înseamnă anihilarea totală și sfârșitul lumii, dar oare chiar e așa? Dacă intri pe outrider.org, vei vedea ce efecte poate avea o astfel de catastrfă. Site-ul îți pune la dispoziție un simulator virtual prin care poți alege orice oraș de pe planetă și să testezi detonarea unei bombe. Simulatorul îți oferă patru tipuri de bombe: prima e bomba atomică, folosită prima dată într-un război, adică cea de la Hiroshima, a doua e racheta testată de nord-coreeni, a treia aparține Satelor Unite ale Americii, iar ultima e cea mai puternică bombă nucleară testată vreodată și aparține, desigur, rușilor.

Eu am simulat întâi ce s-ar fi întâmplat dacă bomba aruncată la Hiroshima, ar fi fost, de fapt, detonată în București. Little Boy, cum au boteat-o americanii, ar ucide 94.588 de bucureșteni și ar distruge vreo 36.280 de facilități (clădiri). După cum a fost plasată bomba de simulator, unda de șoc s-ar întinde până la Eroii Revoluției, pe care ar pârjoli-o bine de tot, precum și o parte din Parcurile Carol și Tineretului. Chiar dacă bomba de la Hiroshima nu prea te impresionează pentru că nu distruge decât o parte din București, radiațiile ar trebui să-ți cam dea fiori pentru că ele se întind aproape cât unda de căldură degajată de deflarație, iar ea se extinde în timp.

Să vedem acum ce s-ar întâmpla în cazul detonării bombei sovietice, botezată Bomba Țarului. Dacă Nicolae Ceaușescu i-ar fi enervat prea tare pe liderii de la Kremlin, iar ei ar fi decis să rezolve rapid problema cu o bombă nucleară, ar fi fost, într-adevăr o catastrofă. Bucureștiul ar fi ras de pe fața pământului pentru că unda de șoc s-ar extinde exact pe întreaga suprafață a capitalei. De asemenea, unda de căldură degajată de deflagrație ar pârjoli și localitățile învecinate, precum Buftea, Bolintin-Vale, Mihăilești, Bragadiru. Unda de căldură ar atinge județele Târgoviște, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița…chiar și Teleormanul ar fi afectat, mai exact localitatea Videle. Numărul victimelor e estimat undeva la 374.079, pentru că sunt luate în calcul doar cele ucise instantaneu de unda de șoc. Numărul clădirilor distruse ar fi însă de aproape două milioane.

Am testat apoi deflagrația pentru Brașov, unul dintre orașele preferate ca destinație de vacanță și am folosit bomba americanilor de această dată. Nu se știe niciodată când Trump vrea să bombardeze Rusia, dar greșeste calculele și nimerește România, nu? (e doar un exercițiu de imaginație, desigur). Și americanii au o armă nucleară destul de înspăimântătoare. Brașovul are peste 200.000 de locuitori, iar o bombă W-87 ar ucide aproape jumătate din această populație, iar toate facilitățile și acele monumente istorice superbe ar fi făcute scrum.

Simulatorul de pe outrider.org e o versiune concepută după aplicația realizată de Alex Wellerstein, Nukemap. Nukemap îți arată însă efectele bombelor nucleare direct pe Google Maps și nu e la fel de interactivă precum noul simulator. Aplicația utilizează ecuații și modele despre armele nucleare și efectele lor, cum ar fi mărimea, curenții de aer, zonele de radiații și multe altele, și aplică rezultatele în Google Maps. Opțiunile presetate îți permit să alegi explozii din istorie sau recente, inclusiv explozia recentă din Coreea de Nord.