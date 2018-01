Simona Halep a ajuns în finala Asutralian Open după o victorie împotriva lui Angelique Kerber. Finala turneului va fi pe 27 ianuarie, la ora 10.30 (ora României).

Dacă ești curios cu cine joacă Simona Halep finala de la Australian Open, ei bine, răspunsul a venit după meciul din 25 ianuarie, când românca a învins-o pe Kerber. Simona Halep a început meciul cu avantaj: a condus cu 5-0 şi s-a impus în prima manşă cu 6-3. În partea a doua, Kerber a revenit de 3-1 pentru Simona şi a încheiat setul: 6-4. Scorul final a fost 6-3, 4-6 și 9-7 în decisiv.

Pentru Simona Halep, 26 ani, este a treia finală de Grand Slam a carierei. Primele două le-a pierdut în 2014 și 2017 la la Roland Garros. Acum, la Australian Open, Simona Halep joacă sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 10.30 dimineața, contra Carolinei Wozniacki. E locul unu versus locul doi, iar dacă Simona Halep pierde, pierde și poziția de lider WTA.

După meciul de semifinală, Simona Halep a declarat că este foarte emoționată. „Sunt foarte bucuroasă că am rezistat și am câștigat meciul. Înainte să înceapă, am știut că o să fie un meci dificil. Este un adversar foarte dificil, se mișcă bine și lovește de oriunde”, a mai zis Halep. Ea a arătat și că pornește spre finală cu maximum de determinare. „După accidentarea la gleznă am decis că o să lupt pentru fiecare punct și că o să merg până la capă, că o să dau totul la acest turneu și apoi o să mă odihnesc”, a zis sportiva.

Despre finala din 27 ianuarie cu Caroline Wozniacki, Simona Halep a spus că o respectă foarte mult. „După finala de la Paris am zis că o să fiu mai curajoasă. Vreau să dau ce am mai bun și să nu mă gândesc la titlu, dacă e să vină, o să vină”, a conchis ea.