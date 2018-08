Simona Halep a câștigat Cupa Rogers, în turneul de la Montreal

Simona Halep își menține poziția întâi în clasamentul WTA după victoria înregistrată la Montreal în fața lui Sloane Stephens. În trecut, Halep a mai câștigat cupa Rogers în 2016.

Liderul 1 mondial în clasamentul WTA, Simona Halep, a plecat învingătoare de la Montreal după ce a învins-o duminică pe Sloane Stephens în trei seturi 7-6 (6), 3-6, 6-4. Finala impresionantă a durat două ore și 41 de minute.

Turneul canadian intitulat Cupa Rogers a fost dotat cu premii totale în valoare de 2,82 milioane de dolari. Această victorie a Simonei Halep îi facilitează calificarea în Turneul Campioanelor pentru a cincea oară.

În decurs de două luni, Simona Halep, în vârstă de 26 de ani, a învins-o a doua oară pe Stephens, în vârstă de 25 de ani. La această oră, Sloane Stevens ocupă poziția a treia în clasamentul WTA. Victoria anterioară a româncei a venit în finala de la Roland Garros cu 3-6, 6-4, 6-1. În întreaga carieră, cele două jucătoare s-au întâlnit de 9 ori, iar Simona Halep a câștigat 7 dintre acele meciuri. Ultima înfrângere suferită de Simona a fost în 2013.

„Este minunat să pot vorbi din nou la ceremonia de premiere, din postura de câştigătoare. Simt că mi-am atins cel mai bun nivel de joc chiar dacă am venit după o pauză lungă. Mă simţeam aproape moartă după prima zi, dar am luptat. Sloane, este o plăcere să joc cu tine, mă faci mereu să joc cât mai bine. Staff-ului meu vreau să-i transmit că am fost puţin nebună în teren azi, iertaţi-mă, dar hai să mai facem asta, e minunat”, a declarat Halep la ceremonia de premiere.

Pentru victoria sa în turneul de la Montreal, Simona Halep a fost recompensată cu 519.480 de dolari şi 900 de puncte. Din poziția secundă, Stephens a primit 252.425 de dolari şi 585 de puncte. Pentru Halep, acesta este al 18-lea trofeu al carierei și al treilea din acest an, după Shenzen și Roland Garros. Cele mai importante momente din finala de duminică, 13 august 2018, pot fi văzute în clipul de mai jos.