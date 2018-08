Sezonul 3 din Daredevil e mai aproape decât se credea inițial

Serialele Netflix nu sunt lansate după un format tradițional introdus de show-uri clasice de la TV. Din acest motiv, nu este exclus să aștepți câțiva ani după cel mai nou sezon din Daredevil.

Daredevil este unul dintre cele mai bune seriale Marvel din portofoliul Netflix. De asemenea, a fost primul și singurul astfel de show de pe îndrăgitul serviciu de streaming. La momentul respectiv, exista un plan pentru o franciză formată din mai mulți super eroi, dar nu era clar dacă va avea parte de susținere din partea fanilor și a studiourilor Marvel.

Între timp, au mai urmat Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist și The Defenders.

Serialul nominalizat la cinci premii Emmy a avut premiera în 2015. În 2016 a continuat cu sezonul doi, dar, ulterior, a urmat o pauză destul de lungă. Cei mai mulți au crezut că vom avea parte de o continuare a poveștii abia în 2019, dar se pare că nu va mai dura atât de mult timp.

Câteva afirmații pe marginea subiectului au fost făcute de CEO-ul Netflix într-un interviu acordat celor de la Comicbook.com.

Având în vedere lansările din acest an, 2018 are mari șanse să intre în istorie ca fiind anul Marvel, cel puțin pentru cei de la Netflix. După sezoanele noi din Jessica Jones și Luke Cage, în septembrie vom avea premiera celui de-al doilea sezon din Iron Fist.

Dacă lucrurile merg conform planului, Ted Sarandos ne-a promis că vom avea parte de al treilea sezon din Daredevil înainte de finele acestui an. „Pe termen scurt, avem mai multe sezoane noi ce urmează să apară, în a doua jumătate a acestui an, [vor fi] Orange is the New Black, Ozark, Iron Fist, Daredevil, Narcos, finalul pentru House of Cards și continuarea seriei Making a Murderer.” În final, concluzia este evidentă. Până la final de 2019, vom avea pe micile ecrane cel de-al treilea sezon din Daredevil.