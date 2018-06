Samsung își dezămăgește investitorii, iar vânzările de Galaxy S9 sunt de vină

Samsung continuă să fie cel mai prolific producător de mobile de pe mapamond, dar asta nu înseamnă că a revenit la gloria de mult apusă.

Samsung Galaxy S9 și Galaxy S9 Plus ar fi trebuit să fie succese răsunătoare pentru companie, dar cele două aparate sunt departe de a revoluționa industria telefoanelor mobile. Înglobând foarte multe similarități cu telefoanele de top ale anului trecut, smartphone-urile au fost departe de a se vinde precum pâinea caldă.

Totul a început în prima parte a acestui an. La momentul respectiv, estimările de vânzări pentru compania sud coreeană erau de 320 de milioane de unități livrate. Deoarece pre-comenzile de S9 și S9 Plus au fost destul de mari, Samsung și-a modificat estimarea pe 2018 cu o valoare mult mai optimistă de 350 de milioane de unități.

Conform celor de la The Investor, optimismul gigantului asiatic nu a fost ancorat sub nici o formă în realitate. Din acest motiv, probabilitatea ca Samsung să-și atingă targetul pe care și l-a propus pentru acest an este una foarte mică spre inexistentă. Motivul principal pentru respectiva discrepanță are legătură cu situața din China.

În vremurile bune ale Samsung, sud-coreenii au ocupat 20% din piața chineză de mobile. Aceasta era situația în 2013. La ora actuală, valoarea respectivă a scăzut sub un procent. Între timp, micii producători chinezi de smartphone-uri au crescut foarte mult. Telefoanele lor au devenit din ce în ce mai inovative și este absurd să crezi că în loc să cumpere un Huawei, Xiaomi sau Oppo, un chinez se va orienta către Samsung.

În 2015, Samsung a livrat 319,7 milioane de telefoane. Valoarea a scăzut la 309,4 milioane de unități în 2016, urmând ca în 2017 să revină la un optimist 319,8 milioane. În timp ce primul trimestru al acestui an s-a reflectat în 78 de milioane de terminale livrate, estimările pentru al doilea trimestru se rezumă la 73 de milioane.

În final, totul pleacă de la Samsung Galaxy S9 și Galaxy S9 Plus. Conform estimărilor interne, gadgeturile nu se vor reflecta în mai mult de 30 de milioane de exemplare comercializate per 2018, cea mai mai mică valoare înregistrată de seria Galaxy S din 2012 și până în prezent. Va fi interesant de văzut cât de bine ”o să meargă” Galaxy Note 9.