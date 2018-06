Top 10 cele mai vândute telefoane: Galaxy S9 și iPhone X dau tonul

Având în vedere ritmul lansărilor din piața de mobile, te-ai fi așteptat la un top 10 cu cele mai vândute telefoane foarte diversificat. În realitate, vârfurile de gamă de la Samsung și Apple continuă să fie lideri necontestați.

În fiecare săptămână, aflăm noi detalii despre smartphone-uri mai mult sau mai puțin interesante care ajung în magazine. Cele mai multe dintre ele sunt creații chinezești. Cu toate acestea, terminalele de pe primele locuri nu vin din China, în cel mai recent top 10 cele mai vândute telefoane de pe întregul mapamond.

Clasamentul din imaginea de mai jos a fost realizat de compania de statistică intitulată Counterpoint și este menit să oglindească situația la finalul lunii aprilie 2018. Studiul din spate are în vedere vânzările înregistrate de producătorii de telefoane mobile cu modele individuale în fiecare colț al mapamondului, din America de Nord și Asia Pacific până în țările din Europa de est.

Detaliile de fond contează însă mai puțin, important este ocupantul primului loc în clasament. După cum se poate vedea, Samsung Galaxy S9 Plus se află pe prima poziție la egalitate de puncte cu Galaxy S9. Cele două gadgeturi au fiecare câteva 2,6 procente din piață. Terminalele Apple ocupă pozițiile de la trei și până la cinci în același top 10 cele mai vândute telefoane, cu aproximativ 2,3 procente din piață fiecare.

Este important de reținut că iPhone X, ocupantul poziției trei în top, la fel ca iPhone 8 Plus și iPhone 8, au fost lansate în octombrie 2017, cu aproximativ șase luni înainte de actualele vârfuri de gamă ale sud coreenilor. iPhone 6 și iPhone 7 sunt de asemenea prezente în clasament. Din acest motiv, gigantul din Cupertino ajunge să dețină nu mai puțin de cinci poziții în top. Samsung are doar trei poziții, cu Galaxy S8 pe locul zece. Dacă mai aveai vreun dubiu în legătură cu poziția confortabilă deținută de Xiaomi în piață, este suficient să te uiți la topul de mai jos. În timp ce Huawei nu are nici un dispozitiv în top 10, dar se află pe locul trei în piața globală de smartphone-uri, Xiaomi are două aparate – Xiaomi Redmi 5A și Xiaomi Redmi 5 Plus.