Samsung Galaxy S9 Plus: ce are special telefonul cu ecran mai mare

Samsung Galaxy S9 a fost prezentat în Barcelona, înainte de MWC 2018. Va fi disponibil, așa cum te așteptai, în două versiuni. Aceasta e versiunea S9 Plus.

Samsung Galaxy S9 va fi prezentat tuturor celor care vin la MWC 2018. Oficial însă a fost lansat pe 25 februarie. Nu a dus lipsă de informații apărute pe net cu mult înainte de acest moment. Chiar și așa, are câteva noutăți semnificative.

Trebuie să știi că, așa cum a fost până acum, sunt versiunile Samsung Galaxy S9 și Samsung Galaxy S9 Plus. Diferența o face ecranul: 5,8 inci și 6,2 inci ambele S-AMOLED QuadHD cu raport de aspect 18,5:9. Despre Samsung Galaxy S9 poți afla mai multe din acest articol.

Samsung Galaxy S9 Plus are procesor cu opt nuclee (câte patru la 2,7GHz, respectiv 1,7GHz), 6GB de memorie RAM (aici e o diferență față de versiunea clasică), conectivitate LTE Cat.18 și spațiu de stocare de 64 sau 256GB. Firesc, suportă card microSD de până la 400GB.

Bateria nu a fost modificată față de anul trecut: 3.500 mAh. Beneficiază de încărcare wireless și rezistă la apă și praf. E și primul telefon Samsung cu Android 8 Oreo preinstalat. Samsung Galaxy S8 încă își așteaptă actualizarea.

Camera foto e de 12 megapixeli, dar Samsung Galaxy S9 Plus are două. Una are obiectiv telefoto și f/2.4, iar cealaltă este wide cu f/1.5. De asemenea, filmează în super slow motion la 960 fps (una dintre noutăți) și dispune de opțiunea AR Emoji. Practic, prin camera foto, devii și tu un emoji, dacă dorești. Sunt deja câteva filtre disponibile și te poate face emoji atât din poze, cât și din video.

Samsung crede că a reușit să obțină rezultate mult mai bune pentru fotografii în situații cu lumină puțină. Într-o comparație cu Google Pixel 2 XL, pozele cu Samsung Galaxy S9 au ieșit mult mai luminoase și au reprodus mai bine detaliile. În această cursă a calității foto rămâne de văzut ce livrează Huawei, Google sau chiar LG (prima companie care s-a lăudat cu f/1.6).

Samsung Galaxy S9 dispune și de un nou tip de autentificare biometrică: Intelligent Scan. Combină autentificarea facială și scanarea irisului. Totodată, Knox primește o actualizare și va fi mai bun pentru corporații. Tot pentru zona enterprise, Samsung are un nou DeX. Spre deosebire de primul model, acesta e ceva mai util și îți poate transforma și telefonul în touchpad. Totodată, suportă mai multe rezoluții, iar dacă mai pui o tastatură și un mouse poți juca și jocuri video ca pe un PC.