Samsung Galaxy S9: cât de bună va fi camera foto

Detaliile camerei de pe Samsung Galaxy S9 ar fi fost dezvăluite chiar de către site-ul companiei sud-coreene.

Pe măsură ce ne apropiem de MWC 2018, suntem din ce în ce mai siguri că noile S9 și S9 Plus vor fi dezvăluite la Barcelona. Mai avem lucruri de aflat despre noile smartphone-uri, cum ar fi informații despre camerele foto ale acestora.

Detaliile despre camerele foto vin neoficial, de pe un canal oficial: informațiile apar pe site-ul companiei, unde se vorbește despre noii senzori ISOCELL. Una dintre cele mai importante noutăți este senzorul ISOCELL Fast, un senzor cu trei straturi.

Samsung susține că un asemenea senzor permite camerelor să înregistreze Full HD la 480 de cadre pe secundă: astfel, vei putea înregistra clipuri de mare viteză la rezoluție ridicată. Același senzor ar trebui să aibă și funcția Super PD, care va oferi telefoanelor viteze mult mai bune de focalizare.

Pagina de produs vorbește și de un alt senzor, ISOCELL Bright. Acesta ar urma să ajute posesorii telefoanelor în condiții de luminozitate scăzută. Senzorul combină patru pixeli de dimensiuni normale într-un pixel mai mare.

Apare și o mențiune legată de ISOCELL Dual, care ar trebui să îmbunătățească telefoanele cu două camere foto la capitolele luminozitate, efecte de adâncime și sensibilitate la lumină. Un telefon care are putea beneficia de această tehnologie e Samsung Galaxy S9 Plus. De asemenea, pagina vorbește și despre ISOCELL Slim, un senzor care oferă imagini de calitate, cu toate că modulul are doar 0,9 microni grosime.

Nu există informații oficiale despre prezența senzorilor pe Samsung Galaxy S9 și S9 Plus, dar cel puțin o parte dintre aceștia ar trebui să ajungă pe noile telefoane.