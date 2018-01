Samsung Galaxy S9: noi detalii despre viitorul telefon

Samsung Galaxy S9 și S9 Plus se apropie de lansare, iar acum avem câteva noi detalii despre smartphone-urile de top pregătite de sud-coreeni.

Mai sunt doar câteva săptămâni până când ar urma să fie dezvăluite viitoarele flagship-uri ale Samsung. Cele două telefoane ar trebui să fie dezvăluite la MWC 2018, într-una din cele două zile dinaintea evenimentului propriu-zis.

Telefoanele nu vor fi extrem de diferite în comparație cu Galaxy S8 și fratele mai mare, modelul Plus, cel puțin nu la suprafață. Ne putem aștepta la câteva modificări de design pe partea din față și la mutarea senzorului de amprentă pe centru, pe partea din spate. În plus, S9 va avea o cameră foto simplă, iar S9 Plus o cameră foto duală.

La interior, însă, lucrurile vor fi ceva mai diferite. O imagine apărută pe internet ne arată componentele telefonului, iar de aici ne dăm seama că există câteva diferențe; cele mai importante sunt și cele mai puțin vizibile. Spre exemplu, telefonul va folosi o placă de bază de tip SLP. Aceasta are nevoie de mult mai puțin spațiu, astfel că există mai mult loc pentru alte componente ale telefonului.

În mod ciudat, Samsung va folosi această placă de bază doar pentru modelele de telefoane cu procesoare Exynos. Totuși, pentru a nu crea prea multe versiuni diferite de telefoane, spațiul rămas liber nu va fi folosit, în defavoarea modelelor cu procesoare Snapdragon, care vor folosi plăci obișnuite. Cu toate acestea, schimbarea e un semn că Samsung pregătește ceva pentru viitor.

Noile telefoane vor folosi display-uri Y-OCTA, despre care se vorbește încă de pe vremea Note 7. Tehnologia oferă ecrane mai subțiri, deoarece display-ul în sine și stratul c are răspunde la comenzi sunt integrate într-o singură componentă. OCTA este un acronim pentru ”On Cell Touch AMOLED”, fiind similar cu tehnologia ”in-cell” de la LCD.

O altă noutate vine din direcția camerelor foto. Atât cea simplă, cât și cea duală, vor avea o diafragmă de f/1.5, cea mai mare de pe piața telefoanelor mobile. Rămâne de văzut dacă există și alte noutăți pe care le vor aduce Samsung Galaxy S9 și S9+