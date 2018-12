Ce nume va avea procesorul Snapdragon din Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 este la cam două luni distanță de lansare, astfel că aflăm noi detalii despre telefon, mai exact despre procesorul pe care îl va folosi acesta.

Samsung Galaxy S10 va debuta destul de curând, undeva între ianuarie și februarie. Fără doar și poate, există o imagine destul de bine conturată a telefonului, atât din punct de vedere tehnic, cât și estetic.

Telefonul ar urma să folosească procesoare de generație nouă. Pe piețe cum este cea din România, vei putea cumpăra smartphone-ul cu procesor de producție proprie, Exynos 9820. În alte regiuni, cum ar fi în SUA, Galaxy S10 va ajunge cu procesor Snapdragon 855.

Într-adevăr, noul procesor al celor de la Qualcomm se va numi Snapdragon 855, contrar zvonurilor din trecut. La acel moment, era vehiculată ideea că noile procesoare vor purta numele 8150, iar că astfel se va da startul unei noi serii.

Qualcomm se pregătește să lanseze noul procesor în Hawaii, în cadrul unui eveniment dedicat. Roalnd Quandt, care oferă ocazional ponturi din industrie, susține că acesta va fi Snapdragon 855 – denumirea 815 este una care a fost folosită intern, dar care nu se va transpune și în produsul disponibil comercial.

Qualcomm Snapdragon 855 it is! Internally called SM8150, but the official marketing name of the new high-end platform w/ 5G modem, Snapdragon Elite Gaming optimizations, built-in NPU + more, made in a 7nm node is Snapdragon Mobile 855 Platform. More info: https://t.co/CH3QO5yY4o

— Roland Quandt (@rquandt) December 4, 2018