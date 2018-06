Samsung Galaxy S10 Plus va avea un ecran mai mare decât credeai

Suntem la mai bine de șase luni distanță de Samsung Galaxy S10, dar avem parte constant de vești noi cu privire la flagship.

Până acum, informațiile cu privire la ecranele telefoanelor S10 și S10 Plus indicau faptul că dimensiunile acestora vor rămâne similare cu cele de pe actuala pereche de flagship-uri. Cu toate acestea, cele mai noi zvonuri indică faptul că Samsung ar putea face o schimbare anul viitor, una din multele pe care le pregătește compania.

Știm deja că Samsung Galaxy S10 ar trebui să fie livrat în trei variante, iar una din acestea va beneficia și de un sistem de camere foto triple. Vorbim, cel mai probabil, de S10 Plus, care va avea tot un ecran Infinity, așa cum ne-a obișnuit producătorul începând cu S8. De data aceasta, însă, ecranul va avea o diagonală mai mare, de 6,44 inci.

Informațiile disponibile până acum sugerau că primele două telefoane din serie vor avea un ecran de 5,8 inci, iar al treilea va avea un display de 6,2 inci. Acum, însă, pare că vom avea parte de un ecran chiar mai generos decât cel de pe Galaxy Note 8.

Asta n-ar trebui să te îngrijoreze foarte tare, totuși: deși S10 Plus ar putea avea un ecran mai mare, telefonul în sine ar putea să nu fie mult mai mare, asta deoarece Samsung are în plan să mărească raportul ecran-corp. Firește, trebuie să ținem cont că vorbim de zvonuri, însă dincolo de asta, ideea n-ar fi deloc rea. Samsung are nevoie de un competitor bun pentru Huawei P20 Pro, iar pe lângă sistemul de camere foto triple, un ecran mai mare în cadrul acelorași dimensiuni de telefon sună foarte bine.