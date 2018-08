Samsung Galaxy Note 9, subiect de glume pentru Huawei

Nu a trecut mult timp de la lansarea oficială a noul Galaxy Note 9, iar echipa de marketing a celor de la Huawei a început să facă glume pe seama recentului vârf de gamă de la Samsung.

Cu mult timp înainte de lansarea noului Galaxy Note 9, devenise evident din speculațiile online, că nu vom vorbi de un upgrade revoluționar față de modelul lansat în urmă cu aproximativ un an. Note 8 a fost un telefon foarte bun, chiar dacă nu s-a vândut incredibil de bine. Din păcate, având în vedere ritmul foarte accelerat al inovațiilor din piața de mobile, trebuie să faci investiții foarte mari pentru a fi în permanență în top, iar Samsung nu mai este de referință.

We took a leap when we launched the #HuaweiP20Pro, we’re all about real upgrades that will make a difference everyday like a triple lens camera with 40mp, 5x zoom and much more. Imagine what will come next… pic.twitter.com/AjUS86YHyK

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2018