Samsung Galaxy Note 9: cât de performantă va fi camera foto

Camera foto duală a lui Samsung Galaxy Note 9 va fi cea mai importantă specificație tehnică a telefonului și asta datorită performanțelor.

Dacă aștepți cu nerăbdare viitorul Galaxy Note 9, atunci vestea că va avea o cameră foto performantă te va bucura. Din fericire, telefonul va fi lansat puțin mai devreme decât s-a crezut inițial, mai exact, pe 9 august, urmând, spre sfârșitul lunii, să se găsească pe majoritatea piețelor din lume.

Pare, cumva, că Samsung se grăbește tot mai mult să ofere clienților un nou telefon, care ar trebui să fie o versiune îmbunătățită a lui Galaxy Note 8.

Designul lui Note 9 este foarte asemănător cu al lui Galaxy S9, cu ecran infinity, de 6,3 inci și ar putea să rivalizeze cu acesta din anumite puncte de vedere.

Camera foto va fi, de departe, atracția principală a acestui telefon datorită performanțelor „împrumutate” de la modelul precedent. Samsung Galaxy Note 8 are și el camera foto duală pe spate, care combină o cameră cu unghi larg, ideală pentru fotografii de peisaj și arhitectură, cu o cameră tele, cu zoom optic 2x. Aceasta e combinația perfectă pe un telefon, iar Note 9 va „moșteni”, cel mai probabil, acest tip de cameră duală.

Note 9 va veni, însă, și cu ceva în plus, după cum lasă de înțeles cei de la Samsung. Nu știm, încă, ce surprize pregătește compania sud-coreeană pentru noi, dar nu-i greu să facem câteva presupuneri, având în vedere că telefonul va lua cate ceva și de la Galaxy S9 și S9 Plus.

Cel puțin, asta e părerea celor de la Phonearena. Samsung Galaxy S8 a fost criticat din cauza dispunerii senzorului de amprentă, așa că la S9 și S9 Plus a fost plasat sub camera duală de pe spate, care are dispunere verticală. Nu se știe dacă Note 9 va primi un tratament similar, dar îmbunătățirea specificațiilor slabe ale lui Note 8 vor fi bine venite.

Samsung Galaxy Note 9 va păstra, cel mai probabil, combinația camerei duale unghi larg și teleobiectiv, iar asta îl va face să fie un telefon foarte util pentru pasionații de fotografie.

De vreme ce Note 9 va fi echipat cu procesor Snapdragon 845, va fi capabil să filmeze în super slow-motion, iar apertura variabilă îți va permite să fotografiezi și să filmezi în medii cu lumină scăzută. Apertura ar putea fi deschisă până la f/1.4, eea ce înseamnă o mare performanță, pe care și pe camerele foto compacte se regăsește rar.

De asemenea, camera va fi dotată și cu funcția Bixby Vision, care-ți permite să cauți informații despre obiectele pe care le întâlnești doar printr-o simplă scanare. De exemplu, dacă vezi un televizor care-ți place undeva, Bixby Vision îl scanează și îți oferă imediat informații despre locurile de unde l-ai putea cumpăra, precum și prețul acestuia.