eMAG: telefoane bune de la Samsung și Xiaomi cu preț redus

eMAG a pus pauză campaniilor de reduceri, dar are prețuri bune la diverse mărci de telefoane. Cele mai bune sunt la Samsung și Xiaomi.

Samsung e producătorul mondial care domină piața telefoanelor. Are zeci de modele, de la premium la cele mai ieftine. Xiaomi e producătorul chinez care a reușit să-și consolideze o poziție bună în China și Europa. Prețul e totul când vine vorba de această companie. De la cele două am ales câteva modele foarte bune.

eMAG: reduceri la telefoane Samsung și Xiaomi

Samsung Galaxy A8 a devenit un model excelent de recomandat pentru oricine vrea un model bun, dar nu prea scump. Are un ecran de 5,6 inci Full HD+ cu raport de aspect 18,5:9, 4 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și o cameră foto principală de 16 megapixeli. Pe față are două camere secundare. Telefonul e disponibil cu 34% reducere la eMAG.

Dacă ai vrea cel mai bun telefon Samsung, ar fi fără îndoială Galaxy S9. Dar e și scump, așa că mai bine te orientezi spre Galaxy S8. Are 4 GB de memorie RAM, e rezistent la apă, are o cameră foto de 12 megapixeli foarte bună, are 64 GB spațiu de stocare și trece deja la cel mai nou Android. Îl poți cumpăra cu 23% reducere de la eMAG.

De la Xiaomi, un model cu raport excelent calitate – preț este Mi A1 cu 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAm și un ecran de 5,5 inci Full HD. La fel ca Samsung, rulează Android cu o interfață dezvoltată de companie. La eMAG, e cu 15% mai ieftin.

Lista de la Samsung se încheie cu Galaxy J7 (2017) cu 3 GB memorie RAM, 16 GB spațiu de stocare, dar și un preț extrem de mic pentru ce costuri practică Samsung. Îl găsești la eMAG cu 28% reducere.

De la Xiaomi ar trebui să arunci o privire și pe modelul Redmi 5 Plus. Ca hardware, are 4 GB memorie RAM, are 64 GB spațiu de stocare, dispune de un ecran 6 inci Full HD+ și rulează Android cu interfața companiei. La eMAG are un preț mai mic cu 9%.