Samsung a brevetat un telefon cu ecrane pe toate laturile

Samsung a brevetat un prototip de telefon care are ecrane pe toate laturile, astfel că nu te mai poți plânge că n-ai suficient display la dispoziție.

În ziua de azi, lumea caută telefoane care au ecrane cu o suprafață cât mai mare, înghesuită într-un spațiu cât mai mic cu putință. Samsung și-a curbat ecranele pe laterale ca să-ți ofere mai mult, în timp ce Apple a preferat să creeze o crestătură în partea de sus a ecranului. Element distinctiv, a fost copiat rapid de majoritatea producătorilor cu Android, ca să fie cu toții, altfel, doar că acum nu mai e niciunul altfel.

Un telefon cu ecrane pe toate laturile nu s-a mai văzut până acum, dar Samsung pare că are ceva idei în direcția asta. E vorba de un brevet înregistrat de către companie în aprilie și descoperit recent, care prezintă un smartphone cu ecrane pe toate laturile. Telefoanele cu un singur ecran deja au competiție: au apărut smartphone-uri cu două ecrane, fie că vorbim de ZTE Axon M, care are două ecrane și design pliabil, fie că vorbim de Nubia X, care are un ecran secundar pe spate.

Totuși, un telefon care are doar ecrane duce lucrurile la un alt nivel. Mai extrem e și designul unui telefon hexagonal, pe care l-au brevetat sud-coreenii. Astfel de designuri trebuie să sacrifice, întâi de toate, toate porturile și senzorii pe care îi are un smartphone, așa că e greu de crezut că vom vedea un asemenea telefon pe piață. Probabil că Samsung are alte idei cu ”porțiuni” din brevet, așa că a preferat să îl înregistreze.

Ține cont și de faptul că majoritatea brevetelor înregistrate de companii nu devin realitate, așa că putem fi realiști și să considerăm că un astfel de telefon e doar un vis frumos. Sau urât.