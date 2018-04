Samsung și Apple reîncep cel mai important proces

Cu toate că Samsung și Apple colaborează pe anumite planuri, ”războaiele” dintre cele două companii par să fie mai importante decât lucrul în echipă.

Procesul despre care vorbim este cel legat de încălcarea brevetelor licențiate de către Apple. Astfel, pe 14 mai, Samsung v. Apple ajunge la US District Court for the Northern District of California. Acum șase ani, sud-coreenii au primit o decizie care îi obliga să plătească un miliard de dolari rivalilor americani. De-a lungul anilor, suma care trebuia plătită a scăzut constant, până la 548 de milioane de dolari.

Samsung a continuat bătălia, astfel că procesul a ajuns până la Curtea Supremă, în 2015. Compania sud-coreeană susține că despăgubirile pentru încălcarea brevetelor nu ar trebui acordate în funcție de vânzările totale ale unui dispozitiv complet. În schimb, ar trebui ca judecata să se facă pe baza vânzărilor care pot fi atribuite brevetului încălcat.

Curtea Supremă a fost de acord cu Samsung la acea vreme și a trimis cazul înapoi la curtea districtuală. După decizia Curții Supreme, judecătoarea Lucy Koh a declarat că mingea este în terenul celor de la Apple, care trebuie să convingă curtea că ”un articol de manufactură” este un telefon complet și nu doar o componentă. De asemenea, tot pe seama celor de la Apple este și determinarea vânzărilor acestui ”articol”. Dacă Apple poate convinge curtea că un ”articol” este un telefon întreg, va avea de câștigat mai mulți bani decât ar urma să primească folosind definiția celor de la Samsung.

Judecătoarea Koh a declarat că juriul din procesul original a avut prejudicii împotriva Samsung, deoarece nu au primit instrucțiunile corecte. Din această cauză, aceștia nu au știut că ”un articol de manufactură” poate fi orice altceva decât un telefon complet.

Un raport publicat recent arată că angajații de top ai companiilor nu vor veni în persoană la proces. Șeful departamentului de design al Apple, Jony Ive, dar și șeful departamentului de marketing, Phil Schiller, vor oferi depozițiile în formă scrisă, spre exemplu.